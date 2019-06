Confirman dos casos de Gripe A en la Escuela Misericordia

Jueves, 13 de junio de 2019

La información brindó la directora de la Institución, Mónica Lezcano. Desde el colegio bajaron el tenor de alarma. Reiteraron que, oficialmente, son sólo esos los que conocen y que desde el primer día pusieron en práctica el protocolo de seguridad para este tipo de eventualidad.





Gran con­mo­ción y un es­ta­do de alar­ma oca­sio­nó el cie­rre pre­ven­ti­vo el vier­nes pa­sa­do de la Es­cue­la “Nues­tra Se­ño­ra de la Mi­se­ri­cor­dia” por un ca­so de Gri­pe A, y la pre­o­cu­pa­ción se in­cre­men­tó al dar­se a co­no­cer ofi­cial­men­te el se­gun­do ca­so en la mis­ma Ins­ti­tu­ción. Mó­ni­ca Lez­ca­no ra­ti­fi­có que “o­fi­cial­men­te se acer­có a ha­blar con­mi­go la ma­má de la ni­ña con Gri­pe A de 3´ gra­do del tur­no ma­ña­na, que muy res­pon­sa­ble­men­te y es­tan­do en­fer­ma su hi­ja tra­jo el cer­ti­fi­ca­do mé­di­co pa­ra ha­cer­nos sa­ber y no­so­tros to­mar las me­di­das ne­ce­sa­rias”.



La Di­rec­to­ra re­mar­có que “fue el día jue­ves por la ma­ña­na, apro­xi­ma­da­men­te a las 11”, cuan­do acer­ca­ron el cer­ti­fi­ca­do al es­ta­ble­ci­mien­to.



Des­de ese mo­men­to la es­cue­la pu­so en mar­cha el pro­to­co­lo a lle­var a ca­bo pa­ra es­tos ca­sos. “In­for­mé a mis su­pe­rio­res, a la su­per­vi­so­ra Sil­via Pla­yut del Con­se­jo Ge­ne­ral de Edu­ca­ción, a su vez ella ha­ce lo pro­pio con la se­ño­ra pre­si­den­te del Con­se­jo, la doc­to­ra Va­re­la, tam­bién con el Mi­nis­te­rio de Sa­lud con la doc­to­ras El­ba Me­za, An­ge­li­na Bo­ba­di­lla. Es­tu­vi­mos en per­ma­nen­te co­mu­ni­ca­ción pa­ra ha­cer el no dic­ta­do de cla­ses pa­ra el tur­no tar­de el día vier­nes 7 de ju­nio y pro­ce­der a re­a­li­zar la de­sin­fec­ción”, des­ta­có.



Lez­ca­no de­ta­lló que “la de­sin­fec­ción con­sis­tió en la­var to­dos los sa­lo­nes y las su­per­fi­cies de pu­pi­tres, me­sas y es­cri­to­rios con agua y la­van­di­na. Aun­que es­ta es una ru­ti­na dia­ria en la ins­ti­tu­ción, lo que hi­cie­ron es re­for­zar la lim­pie­za jun­to con un gru­po en­via­do por el Mi­nis­te­rio de Sa­lud”. Es­ta de­sin­fec­ción se re­a­li­zó el día vier­nes a las 17 y es­tu­vie­ron has­ta las 20, el equi­po di­rec­ti­vo es­tu­vo pre­sen­te en la ins­ti­tu­ción, no así do­cen­tes y alum­nos. El sá­ba­do con­ti­nuó la lim­pie­za des­de las 8 has­ta el me­dio­dí­a. Lo que bus­ca­ron es “re­for­zar lo que se ha­ce to­dos los dí­as al fi­na­li­zar ca­da jor­na­da en la ins­ti­tu­ción, co­mo ba­rrer, lim­piar los sa­lo­nes, en es­pe­cial los ba­ños ca­da vez que ter­mi­nan los re­cre­os, las ma­es­tras re­a­li­zan cam­pa­ñas de pre­ven­ción, los sa­lo­nes ai­re­a­dos, al­co­hol en gel pre­vio al la­va­do de ma­nos”.



Al­gu­nos tu­to­res se vie­ron al­te­ra­dos al en­te­rar­se de los ca­sos de Gri­pe A y se au­to­con­vo­ca­ron pa­ra no man­dar a sus chi­cos a la es­cue­la a lo que Lez­ca­no des­ta­có que “el lu­nes re­a­li­za­mos un ta­ller con los pa­dres del gra­do de la ni­ña afec­ta­da, se acer­ca­ron to­dos”. “La ni­ña afec­ta­da no con­cu­rrió al es­ta­ble­ci­mien­to to­da la se­ma­na an­te­rior, no así el ni­ño del tur­no tar­de que sí asis­tió”.



En lo que res­pec­ta al se­gun­do ca­so la do­cen­te di­jo que “el mar­tes por la tar­de se acer­có un tu­tor del tur­no tar­de de quin­to gra­do, tam­bién con cer­ti­fi­ca­do en ma­no, con los re­sul­ta­dos del la­bo­ra­to­rio ofi­cial, a de­cir­nos del re­sul­ta­do po­si­ti­vo de en su hi­jo de In­fluen­za A y lle­vé a ca­bo el mis­mo pro­to­co­lo”.



La Di­rec­to­ra re­cal­có que se es­tán “to­man­do to­das las me­di­das” pa­ra evi­tar más ca­sos y que “e­sos son los dos ca­sos ofi­cia­les” con los que se ma­ne­ja la Ins­ti­tu­ción has­ta el mo­men­to.

Hoy re­a­li­za­rán, a las 16:30, jun­to con per­so­nal del Mi­nis­te­rio de Sa­lud y los pa­dres del quin­to “K”, gra­do del chi­co afec­ta­do una reu­nión ex­pli­ca­ti­va ya que con­ti­nua­rán dic­tan­do cla­ses por­que, “des­de el Mi­nis­te­rio de Sa­lud nos di­je­ron que de na­da sir­ve ce­rrar la Ins­ti­tu­ción por­que el vi­rus es pro­pio de la épo­ca del año, se en­cuen­tra en cual­quier par­te”, di­jo Lez­ca­no a la vez que re­cor­dó que “en la es­cue­la es­ta­mos ha­cien­do cam­pa­ñas de pre­ven­ción e hi­gie­ne”, a la vez que des­co­no­cen otros ca­sos ex­cep­to es­tos dos ofi­cia­les y so­li­ci­tan “a los pa­pás res­pon­sa­bles que nos acer­quen los re­sul­ta­dos ya que des­co­noz­co esa can­ti­dad, só­lo te­ne­mos ofi­cial­men­te un ca­so a la ma­ña­na y otro a la tar­de”.



Vacunación en el colegio para alumnos y el personal docente



En la Es­cue­la Nº160 “Nues­tra Se­ño­ra de la Mi­se­ri­cor­dia” co­men­za­ron ayer con la va­cu­na­ción an­ti­gri­pal a los ni­ños del Ni­vel Ini­cial y tie­nen pre­vis­to pa­ra ma­ña­na vier­nes ha­cer­lo con el Ni­vel Pri­ma­rio, siem­pre con la de­bi­da au­to­ri­za­ción de sus res­pec­ti­vos tu­to­res.



En un co­mu­ni­ca­do que en­via­ron el lu­nes 10 de ju­nio des­de la Ins­ti­tu­ción, in­for­ma­ron que “de con­tar con la ex­pre­sa au­to­ri­za­ción” po­drí­an re­ci­bir la va­cu­na an­ti­gri­pal y, de ser ne­ce­sa­rio, com­ple­tar el ca­len­da­rio de do­sis.



Al te­ner mu­chos ni­ños au­sen­tes, por la do­ble jor­na­da de pa­ro de trans­por­te del ini­cio de se­ma­na, de­ci­die­ron re­pro­gra­mar la va­cu­na­ción an­ti­gri­pal pa­ra ma­ña­na vier­nes, 14 de ju­nio, pa­ra los ni­ños del Ni­vel Pri­ma­rio.



La di­rec­to­ra re­mar­có que al co­no­cer el pri­mer ca­so de Gri­pe A “au­to­má­ti­ca­men­te el Mi­nis­te­rio de Edu­ca­ción y los de In­mu­no­lo­gía se ofre­cie­ron y em­pe­za­ron con la va­cu­na­ción an­ti­gri­pal a do­cen­tes que qui­sie­ron” re­ci­bir la co­rres­pon­dien­te in­mu­ni­za­ción.



Dictado de clases normal



Des­de el Mi­nis­te­rio de Sa­lud les re­co­men­da­ron a la es­cue­la que “no sir­ve ce­rrar la ins­ti­tu­ción”, con la lim­pie­za a fon­do con agua y la­van­di­na, más la va­cu­na an­ti­gri­pal es­ta­ría cu­bier­ta la in­mu­ni­dad pa­ra to­dos en el co­le­gio.



Al­gu­nos tu­to­res, en es­pe­cial los del 5º Gra­do “K” del tur­no tar­de, cur­so del ni­ño afec­ta­do por la Gri­pa A, fir­ma­ron un pe­ti­to­rio pa­ra no en­viar a sus hi­jos a cla­ses. La di­rec­to­ra re­mar­có en su res­pues­ta so­bre es­ta me­di­da: “La de­ci­sión de man­dar al ni­ño al co­le­gio es de los pa­dres, ya que el vi­rus se en­cuen­tra en to­das par­tes”.



