Vignolo afirmó que en la UCR están “muy conformes con Pichetto”

Jueves, 13 de junio de 2019

El titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo, afirmó que en la Unión Cívica Radical (UCR) cayó bien la designación de Miguel Ángel Pichetto para acompañar a Mauricio Macri, que buscará su reelección el 27 de octubre. “Estamos muy conformes con Pichetto”, sostuvo.







El dirigente radical desestimó las versiones que indican que en su partido generó resquemor que Macri no haya elegido a algún dirigente de la UCR para acompañarlo en la fórmula presidencial.

Para Vignolo, que un peronista sea el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio no es negativo y argumentó que le da mayor fortaleza al espacio que gobierna el país desde 2015. En ese sentido descartó que con Pichetto la UCR pierda espacio en la alianza. “No está en riesgo la territorialidad”, afirmó.

Reiteró que “como socios políticos queremos protagonizar la toma de decisiones, demostramos confianza y somos optimistas” para el armado de la grilla de candidatos a legisladores nacionales y de un posible futuro gobierno. Y consultado sobre qué demandará el radicalismo si Macri es reelegido, el exintendente de Corrientes indicó que “no se puede discutir espacios ahora, primero hay que ganar la elección y luego se verá”.

Recordó que en la convención de la UCR, celebrada el 27 de mayo, “demostramos vocación de ser parte del Gobierno”. Y con Pichetto en la fórmula “vamos a poder articular una propuesta común. Somos una alianza, respetamos su funcionamiento y las posiciones, analizamos las opciones y tomamos las decisiones por acuerdos”, dijo Vignolo.

El funcionario nacional sostuvo que “no descartamos usar las pasos para definir candidatos a legisladores nacionales”. Agregó que “la UCR tiene vocación para aportar pero hay que compatibilizar con los socios y todas la voces deben ser tenidas en cuenta, no tomamos decisiones unilateralmente”, aclaró.

Respecto de su futuro en el escenario político nacional, adelantó que trabajará en la campaña “para que se imponga la idea de la república sobre el pasado”. Al respecto detalló: “Estoy a cargo de la campaña en 10 provincias del Norte”.

Desmintió las versiones que indicaban que se postularía al Congreso nacional al afirmar que “no voy a ser parte de candidato a legislador, voy a trabajar por la reelección de Macri, para derrotar al pasado y que nazca una nueva cultura transparente”, aseveró. En ese sentido explicó que “decidí no incluirme en la lista porque tenemos mujeres y hombres para que sean candidatos”.

No descartó seguir en la gestión nacional si el nuevo gobierno se lo pide y usó una metáfora deportiva para aludir que puede “jugar de titular, suplente o estar en la tribuna aplaudiendo”.