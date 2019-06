El Gobierno celebra que “los mercados reaccionaron muy positivamente”

Miércoles, 12 de junio de 2019

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, resaltó la figura del ahora compañero de fórmula de Mauricio Macri.







Desde el Gobierno celebraron este miércoles la reacción de los mercados internacionales con la designación del senador peronista Miguel Ángel Pichetto como compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri de cara a las elecciones generales.



“Los mercados reaccionaron muy positivamente ante la ampliación de nuestra coalición, con un actor político que comparte los valores que lleva adelante cambiemos, con la búsqueda de la integración al mundo, el equilibrio fiscal. Ahora ampliada, la coalición se ve más potente”, afirmó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.



Durante una conferencia de prensa brindada en la Casa Rosada antes de una reunión de la mesa de acción política de Cambiemos, donde se determinará el nuevo nombre de la coalición, Dujovne resaltó que la propuesta del oficialismo “claramente confronta con otra idea política que tiene que ver con cerrar la economía, no respeto de contratos y vuelta al populismo”.





“Hay una respuesta positiva mayor precio de los activos argentinos, mayor demanda de bonos que hizo bajar el riesgo país, y mayor demanda de activos en pesos”, añadió el titular de la cartera económica.



Dujovne también afirmó que la estabilidad cambiaria que vive la economía argentina desde hace algunas semanas “tiene que ver con la fortaleza de la política cambiaria del Banco Central y no con la intervención, porque no ha estado interviniendo”.



“Cuanta más confianza y optimismo haya, tiende al fortalecimiento de nuestra moneda y estos movimientos de cara a las elecciones seguramente se traducirá en una moneda estable”, sostuvo Dujovne.





Otro de los ministros que habló fue Rogelio Frigerio, quien destacó que “desde hace tiempo” en Cambiemos sabían que “había que ampliar la base de sustentación política”.



“La convención radical se expresó en ese sentido y este es el resultado de esa visión de que necesitamos más consensos con quienes comparten valores y el norte hacia donde estamos llevando el país. Hay una discusión en el país entre democracia y autocracia”, subrayó.



Si bien dijo que mantienen conversaciones con Juan Manuel Urtubey, y lo definió como “un dirigente muy importante en la búsqueda de consensos”, aclaró que la voluntad del gobernador de Salta “es mantenerse dentro de la estructura de Alternativa Federal”.