Lo detuvieron por simular un secuestro para sacarle $100 mil a su esposa

Martes, 11 de junio de 2019

Primero recibió un llamado extorsivo. Luego, varios mensajes. Después, le mandaron una foto de su marido con los ojos vendados. Le exigían $ 100 mil para liberarlo. Y entonces, en su desesperación, la mujer hizo la denuncia. Así descubrió la triste realidad: había sido un engaño de su esposo para sacarle plata.



El marido de la víctima de la estafa quedó detenido a pedido de la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona. Lo acusan de haber simulado un secuestro extorsivo con el supuesto objetivo de sacarle 100.000 pesos a su esposa y las cámaras de seguridad del municipio fueron la clave para descubrirlo.



Todo comenzó cuando la mujer recibió este lunes por la madrugada un llamado de un número privado. Le decían que tenían secuestrado a su esposo. Luego, le enviaron varios mensajes de texto y hasta un foto del hombre con los ojos vendado. La última comunicación fue a las 5.57.



Cuando la mujer hizo la denuncia contó que su esposo, identificado como Diego C., trabaja como chofer de Uber y maneja un Volkswagen Suran que tiene rastreo satelital.



Ante ello, la policía comenzó las tareas investigativas para hallar a la víctima y lograr identificar a los autores del secuestro, por lo que se realizaron tareas de seguimiento satelital del auto del hombre secuestrado.



El coche fue localizado en Fallieres, entre Ejército de los Andes y Ginebra, en la localidad de Villa Centenario del partido de Lomas de Zamora. En el interior de la VW Suran, en la parte de atrás, estaba el hombre de 31 años. Tenía las manos atadas.



Tras la liberación, Diego C. regresó con su familia. La pesadilla había llegado a su fin. Pero no resultó ser tan sencillo todo. Es que los investigadores se sorprendieron cuando revisaron una cámara de seguridad donde estaba el coche estacionado. Y descubrieron el engaño.



En esas imágenes, a las que accedió Clarín, se observa que el hombre llega solo hasta el lugar donde fue hallado adentro del auto y que ingresó por sus propios medios a la parte de atrás de VW Suran.



Ante esa situación, la policía detuvo al chofer de Uber por el presunto falso secuestro a pedido de la Fiscal Federal Incardone.