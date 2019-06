Valdés y su comitiva parten a China en búsqueda de nuevos mercados

Martes, 11 de junio de 2019

La comitiva encabezada por el Gobernador partirá hoy a las 15 de Ezeiza rumbo al gigante asiático. Estará integrada por cuatro funcionarios provinciales y 11 empresarios. El objetivo es lograr nuevas góndolas para la producción local e inversiones para obras.





Una de­le­ga­ción de 15 per­so­nas en­tre em­pre­sa­rios y fun­cio­na­rios, en­ca­be­za­da por el go­ber­na­dor Gus­ta­vo Val­dés par­ti­rá es­ta tar­de des­de el ae­ro­puer­to in­ter­na­cio­nal de Ezei­za rum­bo a la Re­pú­bli­ca Po­pu­lar de Chi­na, con la in­ten­ción de abrir nue­vos mer­ca­dos pa­ra la pro­duc­ción cár­ni­ca y ma­de­re­ra lo­cal.

Jun­to a los mi­nis­tros de Pro­duc­ción y Co­or­di­na­ción Jor­ge Va­ra y Eduar­do Vis­chi, res­pec­ti­va­men­te, el sub­se­cre­ta­rio de Ha­cien­da Pa­tri­cio Ca­ran­do, el pre­si­den­te de Cá­ma­ra de Di­pu­ta­dos Pe­dro Cas­sa­ni y 11 em­pre­sa­rios, Val­dés par­ti­rá a las 14:50 de Ezei­za en un vue­lo de Luf­than­sa rum­bo a Frank­furth, don­de la de­le­ga­ción ha­rá com­bi­na­ción con otra ae­ro­lí­nea que en unas seis ho­ras más tar­de arri­ba­rá a Bei­jing. Se­rán más de 30 ho­ras de via­je en to­tal, que “a­pro­ve­cha­re­mos pa­ra re­pa­sar va­rios as­pec­tos de los prin­ci­pa­les te­mas que nos in­te­re­sa tra­tar, que son la car­ne, la ma­de­ra y la bús­que­da de ca­pi­ta­les pa­ra in­fra­es­truc­tu­ra” ase­gu­ró Va­ra, ayer por la tar­de, mi­nu­tos an­tes de abor­dar el vue­lo a Bue­nos Ai­res des­de Re­sis­ten­cia.



Al res­pec­to, Va­ra co­men­tó que “va­mos con una agen­da en­ca­be­za­da por to­do lo in­he­ren­te a la ma­de­ra y car­ne que se pro­du­ce en Co­rrien­tes y des­pués te­ma de in­fra­es­truc­tu­ra que el Go­ber­na­dor quie­re to­car con Chi­na”, ade­lan­tó, y tam­bién acla­ró que “el se­gun­do puen­te (Chaco-­Corrientes) se­gu­ra­men­te es­ta­rá en los plan­te­os que se va­yan ha­cien­do, pe­ro no es el te­ma cen­tral de es­te via­je”, di­jo.

A su vez, tam­bién ex­pli­có que “las reu­nio­nes que se van a lle­var ade­lan­te una vez que es­te­mos allá, son pa­ra ge­ne­rar con­tac­tos con los pri­va­dos y me­dian­te es­to ana­li­zar qué sur­ge”, y re­mar­có que “no­so­tros lle­va­mos el res­pal­do po­lí­ti­co a po­si­bles so­cie­da­des que se in­ten­ten ar­mar a par­tir de los diá­lo­gos y por eso es im­por­tan­te que el Go­ber­na­dor li­de­re la co­mi­ti­va, de lo con­tra­rio no se­ría lo mis­mo”, sos­tu­vo.

En igual sen­ti­do, Va­ra pun­tua­li­zó que “no va­mos a ce­rrar na­da, si­no a abrir po­si­bles mer­ca­dos”, y en ese mar­co su­bra­yó que “des­de la Pro­vin­cia se es­tán ha­cien­do va­rias co­sas con em­pre­sa­rios chi­nos” en­tre las cua­les men­cio­nó “los que es­tán ha­bi­li­tan­do el fri­go­rí­fi­co que ex­por­ta­rán car­ne a su pa­ís”, en alu­sión a la fir­ma asiá­ti­ca La Mu­ra­lla Chi­na, que el 11 de fe­bre­ro acor­dó con el Go­bier­no el tras­pa­so del ex To­más Arias de Ria­chue­lo.

El en­tu­sias­mo de Va­ra en es­te as­pec­to, re­si­de en que “la exi­gen­cia de ese pa­ís es de una ca­te­go­ría que acá abun­da” en ma­te­ria va­cu­na, y por ello “los chi­nos co­me­rán du­ran­te mu­chos años va­ca de Co­rrien­tes”, avi­zo­ró el fun­cio­na­rio.

So­bre el mis­mo te­ma, in­di­có que “ha­bi­li­ta­ron ex­por­ta­ción de car­ne con hue­so” con lo cual “ya es mu­cho más fá­cil ven­der­le a Chi­na que al res­to del mun­do. Y aho­ra va­mos por el bú­fa­lo”, con­clu­yó Va­ra.



Cuatro paradas



El iti­ne­ra­rio tra­za­do por Val­dés pa­ra la gi­ra co­mer­cial por Chi­na pre­vé cua­tro pa­ra­das en to­tal, du­ran­te un lap­so de 15 dí­as. Se­gún pre­ci­só el mi­nis­tro de Pro­duc­ción Jor­ge Va­ra, una de ellas se­rá Bei­jing.

Shan­gái y Hei­long­jiang, tam­bién es­tán en la tra­za que re­a­li­za­rá la de­le­ga­ción.

Es­ta úl­ti­ma en 2012 ya re­ci­bió a una de­le­ga­ción co­rren­ti­na en­ca­be­za­da en aquel mo­men­to por el vi­ce­go­ber­na­dor Pe­dro Brai­llard Poc­card, y tu­vo al pro­pio Va­ra co­mo in­te­gran­te de la co­mi­ti­va.

“E­so fue ha­ce va­rios años” re­cor­dó Va­ra en diá­lo­go con épo­ca “y las ex­pec­ta­ti­vas son las mis­mas que lle­va­mos aho­ra”, sos­tu­vo, al tiem­po que tam­bién re­se­ñó que “hu­bo en­cuen­tros con el sec­tor pri­va­do y pú­bli­co lo que ge­ne­ró la­zos muy im­por­tan­tes en un dis­tri­to que cuen­ta con 40 mi­llo­nes de ha­bi­tan­tes, y en el que ade­más de ex­por­ta­cio­nes de ma­de­ra, el in­te­rés ra­di­ca en el arroz que pro­du­ce Co­rrien­tes.



Un objetivo definido



El go­ber­na­dor Gus­ta­vo Val­dés se re­fi­rió dí­as atrás al via­je co­mer­cial a Chi­na que em­pren­de­rá jun­to a una de­le­ga­ción de fun­cio­na­rios y em­pre­sa­rios, en ho­ras de es­ta sies­ta.

“La mi­sión bus­ca­rá abrir más mer­ca­dos pa­ra los co­rren­ti­nos, pa­ra que no­so­tros po­da­mos ex­por­tar car­ne lo­cal a ese pa­ís que es tan pre­cia­do”, ad­vir­tió el Go­ber­na­dor, quien tam­bién de­jó en cla­ro cuál se­rá la con­sig­na en la oca­sión.

“Te­ne­mos que te­ner lo­gís­ti­ca y ma­yor com­pe­ti­ti­vi­dad pa­ra que se nos abran los mer­ca­dos del mun­do”, ins­tó el Man­da­ta­rio co­rren­ti­no en diá­lo­go con la pren­sa lo­cal, lue­go de una ac­to en Ca­sa de Go­bier­no.