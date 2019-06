Destino Corrientes se posiciona como plaza en crecimiento

Martes, 11 de junio de 2019

Se dio a conocer los detalles del resumen del Observatorio de Turismo de Reuniones de la República Argentina, que posiciona a Destino Corrientes en el puesto 16, luego de haber estado en el 43 desde el año 2017.



Este salto expresa el 37,20% de creciente en este segmento, ubicando a la ciudad en la lapa de muchos organizadores de evento profesionales (OPC) de la argentina y la región.



En el Salón Verde de Casa de Gobierno, se realizó la presentación de las conclusiones obtenidas por el Observatorio de Turismo de Reuniones de la República Argentina. El mismo anuncia que en el nuevo ranking de destinos, Corrientes del lugar 43 al 16, a nivel país.



La noticia fue puesta a consideración días atrás en el Hotel Panamericano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que a nivel local en la ocasión se presentaron los detalles de estas conclusiones.



El turismo de reuniones es estratégico en Corrientes porque rompe la estacionalidad, ya que permite empezar a trabajar eventos y convenciones en temporada baja, lo cual asegura ocupación hotelera y la posibilidad de generar movimiento turístico todo el año.



La creación del Corrientes Conventions Bureau en 2018 fue la resultante de una acción consensuada entre el Gobierno Provincial, Municipal y el sector privado. A partir de una planificación estratégica se empezó a trabajar en la profesionalización de la actividad turística, a partir del enorme potencial de Corrientes en materia de turismo de reuniones.



La feliz noticia fue valorada por las autoridades provinciales, municipales y miembros del Bureau; al mismo tiempo que, coincidieron en destacar que esto genera más obligaciones y compromisos de seguir en la línea de posicionar a Corrientes como uno de los destinos sedes de congresos y eventos a nivel país.



Cabe destacar que en el 2017 en el Observatorio de Turismo de Reuniones, el destino Corrientes estaba ubicada en el puesto 43 de acuerdo a la cantidad de eventos registrados en cuanto a destino de ciudad dentro del país.



El turismo de reuniones es un segmento en crecimiento, que genera hasta un 40% más de ingreso que el turismo de ocio, además tiene un efecto rebote porque gran parte de los que asisten a un evento luego replica viniendo con la familia, entonces tiene un efecto directo e indirecto sobre el desarrollo turístico.



Se firmó un convenio de cooperación técnica con el CFI para que el siguiente paso sea constituir un bureau similar en Ituzaingó, que es otro de los lugares que hemos detectado como estratégico para capitalizar este tipo de turismo de reuniones, en vista a la cercanía del sur de Paraguay y de Posadas, y en futuro es seguir ampliando esta posibilidad de incluir más localidades del interior provincial.



Este resultado se refleja por el trabajo realizado como política de estado lleva adelante por el Ministerio de Turismo de la Provincia a cargo de Cristian Piris; y la Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte de la Cuidad cuyo responsable es Gustavo Lorenzo Brisco, y quienes apoyaron y brindaron todos los recursos para la formación del Corrientes Convention Bureau en el periodo del año 2018.



El turismo es la más federal de las actividades productivas, La OMT (Organización Mundial de Turismo) proyecta que en la próxima década será la mayor generadora de empleo en el país y el mundo.



El desafío de la mesa del Corrientes Convention Bureau y el trabajo público - privado en este segmento será: No dar marcha atrás y trabajar sobre estos datos estadísticos, consolidar los avances, la apertura al equipo país y la región en su primera etapa, el MKT digital del destino, la estrategia de trabajo por mercados, y mantener actualizado el plan de MKT del turismo de reuniones.



Con el trabajo del Observatorio de Turismo de Reuniones: Municipal, Provincial y Nacional, se cuantifica, mide y fundamenta cada una de las acciones, permitiendo crecer en solidez técnica marcando un norte, trazado en el plan de MKT del destino en este segmento.



Cristian Piris



El ministro de Turismo se mostró satisfecho por los objetivos logrados, fruto de “un equipo que trabaja por las metas propuestas”. Explicó que en un principio se divisó a Capital como un potencial exponente en turismo de reuniones y que “hacía falta darle un impulso en ese sentido”.



“En este proceso trabajamos junto al Municipio y nos encontramos sorprendidos ante el acompañamiento de privados, aportando no para competir entre sí sino para que haya mayores condiciones para todos”, agregó.



El funcionario remarcó que este tipo de turismo permite romper la estacionalidad, es decir, que funciona como un aliciente en temporada baja cuando no hay carnaval, festival del Chamamé o playas. Además, declaró que en esta modalidad el turista gasta un 40% más debido a que, generalmente, llega patrocinado por instituciones y que “está comprobado que el 60% vuelve con sus familia en otra oportunidad”.



“Tenemos que proyectar para que de aquí a tres años estemos en el top 10 de ciudades faro de turismo de reuniones, y de aquí a cinco años en el top 5. Hay fuerza, empuje y ganas para conseguirlo”, finalizó Piris, agregando que se seguirá potenciando a otros puntos provinciales en la materia, como Ituzaingó que es la ciudad que sigue a Corrientes.



César Zanone



Durante el acto, César Zanone agradeció al ministro Piris, a las autoridades de turismo de la comuna capitalina, socios del Bureau y a quienes se encargaron de llevar adelante el rastrillaje que fue fundamental para alcanzar este posicionamiento, dejando en claro que se trata de un “primer paso de un camino a recorrer como para que Corrientes tenga la consideración de mejor destino profesional de eventos”.



Valoró además la decisión del gobierno provincial y el fuerte empuje de empresarios del sector turístico para constituir esta organización y apuntalar la labor del Bureau en ese sentido.



Zanone explicó que el Bureau tiene la característica única de contar como socio fundador a la Facultad de Medicina de la UNNE, la gran generadora de eventos que hoy está coordinándose a través del mismo.



Asimismo, destacó que con la capacitación desarrollada oportunamente con el Plan de Marketing a cargo de la licenciada Soledad Urtubey, los integrantes conocieron lo que es el trabajo de rastrillaje y de identificación de eventos y congresos.



Para Zanone, el reposicionamiento de la ciudad de Corrientes trae aparejado una enorme responsabilidad para apostar al crecimiento, e instó a seguir trabajando, sabiendo la “importancia del turismo de reuniones y lo que derrama en toda la sociedad, generando puestos de trabajo reales de correntinos para atender a la gente que nos visita”.



Presencias



La presentación fue encabezada por el ministro de Turismo, Cristian Piris, acompañado por el subsecretario de dicha cartera, Pedro Cassani; el presidente del Corrientes Conventions Bureau, César Zanone; el director general de Turismo de la municipalidad de Corrientes, Héctor Davila; entre otras autoridades provinciales y municipales e integrantes del mencionado Bureau.