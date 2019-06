Nai Awada denunció por bullying a sus compañeros de Bendita

Lunes, 10 de junio de 2019

La panelista del ciclo que conduce Beto Casella apuntó contra todo el staff por hacerla angustiar y los tildó de envidiosos. ¿Explota todo?





Naiara Awada parecía muy bien acoplada al equipo de Bendita, el programa más visto de El Nueve, al que se sumó como panelista hace varios meses. Sin embargo, la actriz sorprendió con un extenso descargo en su cuenta de Twitter, donde señaló que era víctima de bullying por parte de sus compañeros.





"Hoy por primera vez en @BenditaOk salí muy angustiada del programa en meses. Si bien yo estoy atravesando un duelo por mi abuela hace varios programas soporto una suerte de 'bullying' por parte de mis compañeros de trabajo que no me cabe una. Amo el programa y trabajar en el canal, pero tampoco voy a soportar 'jodas' ofensivas programa a programa por ser 'la nueva' o la 'pendeja'... a mi entender por celos envidia o competencia, no lo sé, pero yo voy a trabajar y ser feliz ahí y soy buena compañera", sentenció englobando a todos los integrantes del ciclo que conduce Beto Casella.



"Por suerte mis productores son lo más, pero mis compañeros... gente grande, me parece que se zarparon y no hay límite ya. En fin, quería expresarlo porque me fui súper angustiada y es feo", aseguró y agregó: "Ah y una cosa más a mis compañeras del panel también que después hablan de feminismo mientras disfrutan al aire mi incomodidad por su bullying... después a llorar al campito como decía Pachano, no me vengan a pedir perdón. Bye envidia total! Fushhhh".



Tampoco voy a soportar 'jodas' ofensivas programa a programa por ser 'la nueva' o la 'pendeja'



Visiblemente molesta por la angustia que dijo sentir durante el programa del jueves a la noche, Nai no se quedó simplemente con su descargo, y comenzó a darle like y retuit a varios comentarios de seguidores que bancaban su postura, o que criticaban al resto de los panelistas. En este punto, el que más llamó la atención fue el RT a un fuerte comentario que decía "viejas resentidas". ¿A quiénes se refería?



Awada no dio nombre y apellido, por lo que muchos interpretaron que la totalidad del equipo la hizo sentir mal. ¿Habrá chance de aclarar la situación? ¿Se vendrá una conflictiva salida de Bendita? Nai ya está en pie de guerra.