Se cumple con el paro de colectivos en Capital Lunes, 10 de junio de 2019 El fin de semana hubo reuniones en la Subsecretaría de Trabajo entre los empresarios y la UTA, pero no hubo acuerdo. El organismo provincial ordenó levantar la medida de fuerza tras el compromiso de las empresas de pagar lo reclamado. Sin embargo, el sindicato desacató la orden y activó la huelga por tiempo indeterminado, que afecta en forma parcial al servicio Chaco-Corrientes.



La Subsecretaría de Trabajo de la Provincia dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Corrientes y las empresas del transporte de pasajeros, ordenó al sindicato que lidera Rubén Suárez a que levante el paro dispuesto para hoy y por tiempo indeterminado, y fijó una nueva audiencia para este próximo jueves.

No obstante, anoche, al cierre de esta edición, fuentes confiables del sector de los trabajadores del volante aseguraron a La República que la huelga se iba a realizar de todas maneras desde las 0 de hoy. Eso fue lo que ocurrió.

La medida afecta de forma parcial al servicio Chaco-Corrientes. Las unidades de la firma Ataco Norte circularán en forma normal, no así las de ERSA.

La resolución firmada por el director de Trabajo de la Provincia dispone en el artículo 1º declarar la conciliación obligatoria entre la UTA y la “representación empresarial de ERSA Urbano SA, Transporte San Lorenzo UT, Cetuc, Cetic y Miramar Estrella Unión Transitoria (UT), en los términos de la Ley nacional Nº 14786, vigente por Ley provincial Nº 6033, con mod. Ley 6079”.

En el artículo 2º, ordena a la entidad sindical el “levantamiento de la medida de acción directa dispuesta para el día 10 de junio, en el marco del proceso de conciliación obligatoria, conforme lo establece el artículo 8 de la Ley 14786”.

Jorge Rivolta, subsecretario de Trabajo, dijo que el empresariado ofreció el viernes “abonar el 100% del reclamo, la escala nacional vigente en el 100%, con carácter remuneratorio”. “Es decir que (la audiencia) ha finalizado favorablemente con esa oferta el viernes, por lo que entendemos que no hay motivos para mantener una medida de fuerza, porque hay un hecho nuevo: que se ha ofrecido cumplir con la pretensión sindical”.

En declaraciones a La Dos, Rivolta destacó el “esfuerzo importante” del Gobierno provincial para destrabar el conflicto. “En esto tuvo que ver la reunión del gobernador (Gustavo Valdés) con el sector empresarial y los representantes sindicales, con Suárez y los delegados. Se ha manifestado que el Gobierno provincial hará un aporte dinerario para solucionar el conflicto y se solicita que se levante la medida de fuerza, porque el jueves 13 se va a cumplir con el reclamo de la UTA”, explicó.

Desde hace meses, los trabajadores reclaman el pago de un monto acordado en la última paritaria del sector, en noviembre del año pasado, que, según ellos, es adeudado por las empresas. El monto que reclaman es en promedio de 5.000 pesos, según la antigüedad de cada chofer.



Compartir el remís o el taxi, una alternativa

Los usuarios habituales del transporte público de pasajeros deberán recurrir nuevamente a algunas alternativas para poder trasladarse a sus trabajos o a donde sea que lo hagan a diario, si es que se concreta el paro de colectivos hoy, por parte de los choferes.

No será la primera vez, ni de este ni de años anteriores, que los habituales pasajeros tienen que amañarse para buscar un reemplazo de los colectivos. Muchos, en los barrios periféricos, optan por juntarse entre varios que se manejen en el mismo ámbito, por lo general el laboral, y pagar de forma compartida el costo de opciones como remises y taxis, para minimizar en gastos.

Algunos, más afortunados, acceden a permisos para llegar más tarde a sus puestos laborales o bien, no concurrir directamente.

Para ejemplificar, un remís desde el barrio Laguna Seca hasta Catamarca y 9 de Julio, cuesta alrededor de 160 pesos, es decir unos 320 pesos, teniendo en cuenta la ida y el regreso.

La molestia colectiva en la sociedad es considerable, pero muchas personas, pese a las quejas en las redes sociales y algunos medios, se amañan y buscan las alternativas que menos les cueste.

Acostumbrados o mal acostumbrados a tener que arreglárselas ante huelgas como esta, los usuarios ya tienen sobradas anécdotas de cómo trasladarse cuando no hay servicio y prueba de esto lo dan los propios remiseros por ejemplo, que aseguran que la demanda de ese servicio no varía cuando hay huelga del transporte público.

“En los últimos paros no tuvimos mucha diferencia en cuanto a la demanda del servicio”, dijo Juan Castillo, de la Asociación de Remiseros de Corrientes, sobre cómo se presenta el panorama para los choferes en un día de paro, en referencia al que ocurrió a fines de mayo pasado en todo el país, cuando no hubo servicio de transporte de pasajeros en la ciudad.

La gente toma recaudos. “Se organizan con anticipación, buscan alternativas. Muchos arreglan para no ir a trabajar”, dijo Castillo.