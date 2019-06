Anunciaron las fechas de pago del plus de $ 5.500, el aguinaldo y los sueldos de junio Lunes, 10 de junio de 2019 Los empleados públicos de la Provincia cobrarán el plus remunerativo de $ 5.500 correspondiente a junio desde el miércoles 12, mientras que el medio aguinaldo comenzará a abonarse una semana después.







El mandatario anunció además que el pago de los sueldos de junio se iniciará la última semana del mes, a partir del miércoles 26.

El cronograma de pago del plus, por terminación del DNI, es el siguiente:



Miércoles 12: 0, 1, 2 y 3.

Jueves 13: 4, 5 y 6.

Viernes 14: 7, 8 y 9.



El medio aguinaldo se pagará el miércoles 19, el viernes 21 (disponible en cajeros el día jueves 20) y el lunes 24 (disponible en cajeros el día sábado 22). El jueves 20 es feriado nacional por el Día de la Bandera.

Los sueldos de junio se abonarán el miércoles 26, el jueves 27 y el viernes 28. Más adelante se anunciarán los tramos.



El mandatario anunció además que el pago de los sueldos de junio se iniciará la última semana del mes, a partir del miércoles 26.El cronograma de pago del plus, por terminación del DNI, es el siguiente:Miércoles 12: 0, 1, 2 y 3.Jueves 13: 4, 5 y 6.Viernes 14: 7, 8 y 9.El medio aguinaldo se pagará el miércoles 19, el viernes 21 (disponible en cajeros el día jueves 20) y el lunes 24 (disponible en cajeros el día sábado 22). El jueves 20 es feriado nacional por el Día de la Bandera.Los sueldos de junio se abonarán el miércoles 26, el jueves 27 y el viernes 28. Más adelante se anunciarán los tramos.