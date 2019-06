Tassano descartó un nuevo aumento en el precio del boleto de colectivo Sábado, 08 de junio de 2019 El intendente capitalino, Eduardo Tassano aseguró que “por el momento no tenemos previsto ningún aumento”, en el precio del boleto del transporte público de pasajeros de la ciudad, enfatizando que “nuestro compromiso es un aumento anual que tiene que ver con las sesiones de fin de año para el año siguiente”.



En contacto con la prensa, el jefe comunal indicó que “estamos en contacto permanente con los equipos de la provincia por la situación del Transporte, además he hablado con el gobernador y estamos buscando una solución para que no se haga ese paro indeterminado del que están hablando hacer la semana que viene. Nosotros estamos atendiendo los reclamos y viendo cómo podemos solucionarlos”.



Destaco que “muchos de los reclamos que se hacen en el país tiene que ver con este momento donde la inflación desborda todos los presupuestos y además, en el caso especial del Transporte, tenían una esquema del gobierno nacional anterior por el cual se subsidiaba la energía y el gasoil y ahora se están quitando estos beneficios y a las empresas les cuesta mucho mantener el servicio con estos nuevos esquemas”.



Ante este cuadro, Tassano sostuvo que “los precios de los boletos se han ido quedando en desmedro de este subsidio que mantenía el precio bajo por lo que al quitarse el subsidio es lógico que se debe ir ajustando el precio del boleto y es ahí donde está el meollo del conflicto”.



Insistió que “los reclamos deben ser coherentes, precisos y manteniendo la cordura mientras se atraviesa este momento económico difícil en el que ya estamos comenzando ver brotes de solución”.



Finalmente el intendente municipal subrayó, ante la pregunta de si habrá un nuevo aumento en el valor del boleto, que “nuestro compromiso es un aumento anual que tiene que ver con las sesiones de fin de año para el año siguiente, por lo cual por el momento no tenemos previsto ningún aumento”.