Entró a robar, fue atacado por dos pitbull y le tuvieron que amputar una pierna Viernes, 07 de junio de 2019 Un ladrón, que intentó ingresar en una propiedad de la localidad bonaerense de Los Polvorines en la madrugada del sábado, fue atacado por dos pitbull que estaban en su interior. El hombre, que no pudo defenderse de los animales, debió ser internado en terapia intensiva y sufrió la amputación de una pierna.



Según se supo, quiso ingresar en el terreno de la calle Senillosa al 400, pero los perros de raza, que vigilaban la propiedad, le desgarraron la ropa y le provocaron serias lesiones en varias regiones de su cuerpo, como la cabeza y los brazos. Sin embargo, la mayor herida fue en la pantorrilla de la pierna izquierda debido a las dentelladas, que dejaron sus huesos expuestos.









Ante los ladridos y alaridos del dolor emitidos por el delincuente, los vecinos llamaron al 911. Por eso, el herido fue trasladado en ambulancia al Hospital de Trauma de Malvinas Argentinas, donde debieron amputarle la pierna y continuaba hasta hoy internado.



Investigación

La fiscalía que lleva adelante la investigación acusó al delincuente por "violación de domicilio" y a la dueña de los canes por "lesiones graves culposas". Al respecto, Jorge Cancio, el subsecretario de Seguridad del municipio de Malvinas Argentinas , consideró desmedido que la Justicia haya imputado a la dueña de los perros, por eso, la van a asesorar jurídicamente.



"Creemos que no es justo que la mujer termine imputada en una causa penal cuando todo indica que el hombre entró a cometer algún robo en la propiedad. La vamos a defender desde la subsecretaría", señaló Cancio a Télam.





El Hospital de Trauma en Malvinas Argentinas donde internaron al ladrón que intentó robar en Los Polvorines Crédito: Google Maps



La causa fue tramitada inicialmente por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 23 descentralizada de Malvinas Argentinas, pero luego las actuaciones fueron giradas a la UFI 4 de San Martín de Delitos Culposos. Las identidades de los implicados no trascendieron.