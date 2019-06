Horóscopo para hoy 7 de junio del 2019 Viernes, 07 de junio de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Se presentará una oportunidad el día de hoy que será más que tentadora. Déjala pasar porque llevará a un desenlace negativo.



Amor: Atención los solteros porque hallarán un prospecto de pareja muy interesante. No quemen todos los cartuchos al inicio, sean pacientes.



Riqueza: Se darán las condiciones ideales para un día laboral excelente. Tendrás tranquilidad e inspiración durante toda la jornada.



Bienestar: La inspiración te espera en los lugares menos pensados. No desestimes ideas sólo porque las creas muy alocadas, evalúalas con detenimiento.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Te sorprenderá la soltura con la que solucionarás tus inconvenientes en el día de hoy. Has desarrollado tus capacidades enormemente.



Amor: Te verás atravesado por la flecha de Cupido. No podrás creer la cantidad de cosas en común que tendrás con esa persona.



Riqueza: Te valdrás de las últimas fuerzas que te quedan para poder adelantar tu proyecto, que ya casi está terminado.



Bienestar: Aprende a no juzgar a la gente por la forma en la que se ve, recuerda que las apariencias engañan. Intenta ver más allá de lo físico.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Día para sincerarse con la vida, relegar la adversidad y dedicarse por entero al crecimiento del alma. Guíate por el instinto.



Amor: Los días de tormenta en la pareja son parte del pasado, disfruta de momentos románticos y saca provecho de la reconciliación.



Riqueza: Aprende a hacer contactos más allá de tu área de trabajo. Nunca está de más saber qué sucede en otras secciones.



Bienestar: No hay deshonor alguno en reconocer los errores propios cuando vemos que estos afectaron sobremanera a las personas queridas.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Lo mejor para este día será encararlo con energía y alegría. Si recibes noticias negativas no te desilusiones, todo tiene una salida.



Amor: Dale un lugar a tu pareja, recuerda que es ella la que te brinda soporte constante. Aprende a darle protagonismo.



Riqueza: Cuando trabajes en conjunto, no intentes sobresalir por sobre los demás. En un equipo todos comparten los méritos o fracasos.



Bienestar: Recuerda que no hay forma sencilla de alcanzar una meta. Cuanto más importante sea esta, mayores serán los sacrificios que deberás hacer.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Te será imposible tener control alguno sobre los eventos que se desenvolverán en la jornada de hoy en tu vida. No desesperes.



Amor: Jornada opacada por constantes pleitos y discusiones banales sin sentido. No cedas ante tus impulsos, procura controlarte.



Riqueza: Experimentarás el total caos laboral debido a ciertas falencias de tus pares laborales. Aprovéchalo en tu beneficio.



Bienestar: Evita descargar tu enojo o frustración con las personas que tengas más cerca, pues a menudo son seres queridos que no tienen culpa alguna.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Dale a la organización una oportunidad. Replantéate tus tiempos y tu modalidad de trabajo. Tendrás mejores resultados.



Amor: No encontrarás en la jornada de hoy solución a los recientes pleitos en la pareja. Evita alimentar el problema. No discutas.



Riqueza: Bajo ninguna circunstancia te descuides en tu ambiente laboral en la jornada de hoy. Estarás propenso a vicisitudes.



Bienestar: Procura hacer algún tipo de cambio a los eventos que tienes programados para tus días y de esa manera agregar el aire fresco que necesitas.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Jornada de extremo agotamiento físico y mental vivirás en el día de hoy. Deberás correr constantemente de un lado a otro.



Amor: La recién llegada soledad a tu vida esta logrando enseñarte importantes lecciones sobre humanidad y sentimientos. Aprovéchala.



Riqueza: Jornada clave para todos aquellos que deban presentarse a entrevistas laborales. Buenas expectativas se vaticinan para hoy.



Bienestar: Deberás aprender a manejar el fracaso del personal a tu cargo con un poco más de tacto. Infórmate sobre el uso de métodos de motivación.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Deberás aprender a compartir tu espacio personal con los que te rodean si pretendes vivir en una sociedad en armonía.



Amor: Caerás en cuenta de que la relación en la que te encuentras no llena tu expectativas. Recurre al dialogo para redireccionarla.



Riqueza: Se producirán reformas en tu ambiente laboral en poco tiempo. No puedes darte el lujo de cometer error alguno. Precaución.



Bienestar: Existen ocasiones en las que deberás ser más especifico en tus deseos u ordenes con el personal a tu cargo. No caigas en supuestos.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Día de compromisos y excesos en lo laboral. Discusiones con clientes y proveedores harán tu día aún más difícil.



Amor: Hoy te sentirás especialmente vulnerable porque los recientes acontecimientos en tu entorno te han afectado. Acude a tu pareja.



Riqueza: No dejes que tu cansancio te haga cejar. Lograrás juntar fuerzas para continuar, recuerda que el secreto está en la tenacidad.



Bienestar: Recuerda que el que mucho abarca poco aprieta. Enfócate en un numero fijo y limitado de actividades y llévalas a cabo correctamente.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Tu paciencia habitual y tolerancia serán muy útiles durante la jornada de hoy. Utilízalas al máximo para evitar conflictos.



Amor: Tu constante tendencia a tener continuamente la razón y tu mente cerrada han corroído profundamente la pareja. Busca cambiar.



Riqueza: Gracias al sacrificio de días anteriores lograrás disfrutar de una jornada de descanso lejos de responsabilidades laborales.



Bienestar: Recuerda que la vida se maneja en etapas, y es importante saber en que momento termina una y comienza otra. No intentes saltearlas o modificarlas.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Plantéate la posibilidad de excluir de tu vida ciertas personas que no aportan nada positivo a ella. Medítalo detenidamente.



Amor: La competencia no tiene lugar alguno en una pareja saludable. Ten esto en mente a la hora de iniciar tus conversaciones.



Riqueza: Encontrarás finalmente aquel inmueble que por tanto tiempo estuviste buscando. No dejes pasar esta oportunidad de oro.



Bienestar: Existen ocasiones en las que es necesario tomar algún tipo de acción como para demostrarle a la pareja que esta tomando el camino equivocado.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Lograrás darte cuenta que has alcanzado la felicidad en la pareja. Pero aparecen replanteos en tus conceptos financieros.



Amor: Estás saliendo de una etapa de discusiones y reproches recientes con tu pareja. Aún te mostrarás con recelo durante estos días.



Riqueza: Procura desentenderte de tus deudas actuales antes de pensar en caer en otras. No sobreestimes tus ingresos.



Bienestar: Cuando la contrariedad pase por tu camino, no busques esconderte de ella. Válete de las fuerzas que te dan tus seres queridos para derrotarla.