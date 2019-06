Concluye hoy el escrutinio definitivo con escasos cambios en algunos municipios Viernes, 07 de junio de 2019 Se escrutarán hoy las últimas 684 mesas. El resultado a nivel provincial no tuvo modificaciones, la alianza Encuentro por Corrientes mantiene sus 40 puntos de diferencia sobre el Frente para la Victoria. La situación fue distinta en Yatay Tí Calle, donde una banca de concejal cambió de manos por pocos votos.





Hasta ayer se contabilizaron los votos de 1.783 mesas y hoy se concluiría con las 684 urnas restantes. Se especula que el proceso concluiría por la tarde.

Los resultados finales no varían, aunque hubo cambios en municipios pequeños donde la elección para concejales fue reñida.

Tal es el caso de Yatay Tí Calle donde Encuentro por Corrientes había obtenido el 49,96 por ciento de los votos contra el 46,84 por ciento de Juntos por Yatay Tí Calle.

Las alianzas son un desprendimiento de los 26 partidos que a nivel provincial integran ECO.

Es decir que los socios del Gobierno se disputaban la única banca en juego. Los peronistas apenas había logrado 36 votos.

En la categoría concejales, ECO se había proclamado ganador con 562 votos. Pero Juntos por Yatay Tí Calle había obtenido 527 y había 323 votos recurridos que terminaron por inclinar la balanza a favor del segundo frente.

En cuanto a los números de las categorías provinciales no hubo cambios. La alianza gobernante mantienen su diferencia de 40 puntos por sobre el Frente para la Victoria.

Todo indica que el escrutinio definitivo concluiría hoy a la tarde y que la Legislatura estaría libre desde el sábado.

Hay que recordar que se deben destruir las 2.467 urnas que se utilizaron o en su defecto donarlas a cooperativas de cartoneros.