La UTA espera oferta para no concretar el paro Viernes, 07 de junio de 2019 Hoy a las 9, en la sede del mencionado organismo provincial -ubicado en la calle San Juan casi Belgrano-, los integrantes de la Comisión Directiva del gremio aguardan obtener una respuesta positiva para desactivar la medida de fuerza inscripta para el lunes.





Los in­te­gran­tes de la Co­mi­sión Di­rec­ti­va de la Unión Tran­via­rios Au­to­mo­tor (U­TA), su­ma­do a un sec­tor de con­duc­to­res de co­lec­ti­vos ur­ba­nos au­to­con­vo­ca­dos, vol­ve­rán a reu­nir­se hoy a par­tir de las 9, en la Sub­se­cre­ta­ría de Tra­ba­jo de la pro­vin­cia. Por es­tos dí­as, al­gu­nas lí­ne­as re­a­li­zan des­ví­os por tra­ba­jo de ba­che­o.

En la úl­ti­ma au­dien­cia -­concretada al ini­cio de es­ta semana-­, el sec­tor em­pre­sa­rial no se pre­sen­tó y des­de el gre­mio ade­lan­ta­ron que el pró­xi­mo lu­nes 10 de ju­nio, se con­cre­ta­rá un pa­ro por tiem­po in­de­ter­mi­na­do. De to­das ma­ne­ras, des­de la sec­cio­nal lo­cal de UTA aguar­da­rán has­ta el en­cuen­tro de hoy pa­ra no ago­tar la ins­tan­cia de diá­lo­go y lo­grar que el em­pre­sa­ria­do del trans­por­te de la ciu­dad abo­ne lo adeu­da­do.





“Es­pe­ra­mos que ma­ña­na -­por hoy-­ se pue­da te­ner un avan­ce de lo que ve­ni­mos re­cla­man­do ha­ce un tiem­po. Los com­pa­ñe­ros no pue­den es­pe­rar más ya que de­ben cum­plir con sus com­pro­mi­sos co­mo to­do tra­ba­ja­dor. Te­ne­mos tra­ba­ja­do­res que ne­ce­si­tan con­tar con los re­cur­sos ne­ce­sa­rios pa­ra lle­gar a fin de mes. Hay un con­ve­nio na­cio­nal vi­gen­te que de­be cum­plir­se”, se­ña­ló Ru­bén Suá­rez, se­cre­ta­rio Ge­ne­ral de UTA.



Des­ví­os por ba­che

Por tra­ba­jos de ba­che­os, los co­lec­ti­vos ur­ba­nos que in­gre­san al cen­tro por ca­lle Ca­ta­mar­ca, de­ben des­viar por ca­lle San Mar­tín has­ta La Rio­ja, pa­ra lle­gar a la zo­na del Puer­to de la ciu­dad de Co­rrien­tes.

Ade­más des­de el ini­cio de es­ta se­ma­na, es­tá in­te­rrum­pi­do el trán­si­to en la ca­lle Tu­cu­mán ca­si Cos­ta­ne­ra Ge­ne­ral San Mar­tín.

Es­te es una ar­te­ria im­por­tan­te pa­ra la sa­li­da de las dis­tin­tas lí­ne­as del trans­por­te pú­bli­co de Ca­pi­tal. Un buen nú­me­ro de uni­da­des, lue­go de des­can­sar en el puer­to, se di­ri­gen ha­cia la ca­lle Tu­cu­mán pa­ra lue­go do­blar en 9 de Ju­lio.