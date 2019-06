Beatriz Salomón tuvo una recaída y fue internada

Jueves, 06 de junio de 2019

La actriz quedó internada luego de un control en el Hospital Fernández. Los detalles.





Según informó Rodrigo Lussich en Teleshow, los médicos decidieron dejarla internada debido a los fuertes dolores abdominales que presentaba.



La exvedette se dirigió al Hospital Fernández para hacerse una extracción de sangre, pero los dolores eran tan fuertes que los médicos ordenaron que se quedara para realizarle una serie de estudios que llevarán varios días, informaron allegados de Salomón al sitio, además de contar que se encuentra sedada con morfina.





Luego de 12 sesiones de quimioterapia la actriz había experimentado una mejoría que le permitió estar presente en el cumpleaños número 18 de su hija Noelia, y hasta se había presentado en el programa de Mirtha Legrand, donde habló de la lucha por su salud.



"Esta enfermedad es muy cruel. Fue tremendo, pero me agarré mucho de mis hijas. Son lo más importante y esa es la única manera de salir adelante. Fue difícil cuando me lo dijeron. Ese día los médicos me dijeron: 'Usted tiene esto' y yo tuve que contarles a mis hijas. Se lo dije a la más grande primero y me dijo: 'Ay, mamá, no me dejes sola'", le contó a Mirtha con lágrimas en los ojos.



Salomón también contó que en sus días más duros, nunca estuvo sola: sus hijas, su familia, su ex marido Alberto Ferriols, con quien pudo recomponer la relación por sus hijas, y sus amigas estuvieron al pie del cañón alentándola a seguir luchando.