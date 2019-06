Denunciaron a la fundación de Messi por presunto blanqueo de capitales

Jueves, 06 de junio de 2019

La fundación Leo Messi fue blanco de una denuncia por presuntos delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, estafa y delitos contables, de acuerdo al documento al que accedió CNN.







CNN se comunicó con los abogados de Messi en Buenos Aires y con la fundación en España, pero manifestaron que no harán declaraciones por el momento.



Jorge Messi, padre y representante de Lionel, y su hermano Rodrigo, quien aparece como presidente de la fundación, tampoco respondieron las consultas.



Nuestras preguntas al futbol club Barcelona, donde juega el deportista argentino, tampoco han sido respondidas.



El argentino Federico Rettori se presentó ante audiencia nacional de Madrid como un excolaborador de la fundación benéfica del astro argentino y denunció que la entidad no habría declarado millones de euros que ingresaron por convenios de imagen de Lionel Messi.



Estos fondos, según los documentos incluidos en la denuncia, luego habrían sido desviados en gran parte a cuentas bancarias de compañías privadas del jugador y el dinero nunca se habría destinado al verdadero propósito: acciones de beneficencia y ayuda médica y social a niños de algunos de los países más pobres del mundo.



Rettori tiene su propia organización no gubernamental en Mallorca y habría realizado tratativas para recibir ayuda de los Messi.



El denunciante aportó copia de lo que define como convenios entre empresas y la fundación.



Estos documentos fueron presuntamente firmados para vender productos con la imagen de Messi y recaudar fondos que supuestamente estaban destinados a fines sociales.



Rettori incluyó los correos electrónicos que demostrarían su relación con la entidad. Aseguró que una de las cuentas bancarias utilizadas para la supuesta maniobra tiene sede en Luxemburgo y figuraría a nombre de una sociedad inglesa.



A través de este circuito, la fundación habría sido utilizada para evitar el control fiscal de millones de euros.



En otro caso de 2016 que no está vinculado a la fundación, Messi y su padre fueron condenados en España por defraudar en 4,1 millones de euros al fisco.



El jugador dijo entonces que había delegado los asuntos impositivos en su padre.



Jorge Messi, a su vez, responsabilizó a sus asesores fiscales.



La pena de prisión por ese caso quedó en suspenso, pero esta nueva denuncia, de ser investigada, podría complicar la situación judicial de la familia argentina.



Rettori ya había denunciado a la entidad de los Messi en buenos aires en 2018.



Allí, el juez Gustavo Meirovich investiga al jugador argentino, a su padre y a su hermano Rodrigo, todos miembros de la fundación, por presunto lavado de dinero, confirmó a CNN una fuente directa de la investigación.



Sus abogados han realizado presentaciones ante el juez, pero dijeron a CNN que no harán declaraciones.



Rettori dijo a CNN que el objetivo de su denuncia es que “la ayuda social llegue a la gente con transparencia y que no se utilicen estas instituciones para fines desmedidamente lucrativos y lejanos del propósito social que deberían tener”.



La fundación Leo Messi se creó en España en 2007 y dos años más tarde abrió una delegación en la provincia de Santa Fe, de donde es oriundo el astro del fútbol.



Rettori enumeró supuestos gastos irregulares en alquileres de oficinas pagados a una empresa de los Messi, honorarios de abogados y gastos destinados a obtener donaciones que no reflejarían las actividades reales de la fundación.



Ahora, la audiencia nacional en Madrid deberá registrar la denuncia de Rettori y un juez evaluará si admite el trámite y abre una investigación. De avanzar este caso, la situación judicial de Messi y su padre, quienes ya arrastran una condena en España, podría poner al astro entre las cuerdas.