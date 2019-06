Lucas Pratto no podrá comenzar la pretemporada Miércoles, 05 de junio de 2019 Deberá realizar reposo por estrés en el hueso sacro. Jugó durante 30 días con molestias, pero la situación se agravó luego de la Recopa Sudamericana.



En el día de su cumpleaños 31 el festejo no pudo ser completo para Lucas Pratto. El héroe de los goles importantes que llevaron a River a ganar los últimos campeonatos sufrió "estrés óseo en el sacro" que lo obligará a pasar un mes sin la posibilidad de realizar actividad deportiva.



El parate coincide con las vacaciones del delantero, pero también retrasará su vuelta al trabajo bajo las órdenes de Marcelo Gallardo durante la pretemporada que el plantel realizará en la la ciudad de Los Angeles, en Estados Unidos.





Pratto ya venía sufriendo fuertes molestias en la espalda en la recta final de la temporada. Debió haber parado, pero el Oso no quiso salir del equipo por todo lo que se estaba jugando River y también por la falta de variantes que tenía Marcelo Gallardo ante las bajas de Ignacio Scocco -se confirmó que antes de la pretemporada podrá volver a trabajar con normalidad- y de Julián Alvarez, convocado por Fernando Batista al Selección Sub 20 que acaba de quedar eliminada del Mundial de Polonia.





El dolor se agravó luego de un golpe sufrido en la revancha de la Recopa Sudamericana ante Athletico Paranaense. Por eso, el ex Boca y Vélez se sometió el lunes a una serie de estudios que terminaron poniendo en evidencia este problema en el sacro, que es un hueso que se encuentra debajo de la quinta vértebra lumbar y por encima del coxis. Es vital para la articulación que forma con los huesos coxales. El diagnóstico médico recomienda que Pratto cumpla con un mes de reposo y evitar cualquier tipo de impacto en la zona afectada.



Con este panorama, el Muñeco Gallardo solo tiene a dos delanteros em plenitud física para arrancar la temporada 2019/20: Rafael Santos Borré y Matías Suárez. ¿Buscará el Muñeco una nueva variante en el mercado de pases para darle un poco de aire a Pratto?