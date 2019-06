Tigre vivió la fiesta inolvidable de su primer título

Miércoles, 05 de junio de 2019

Tras ganar la Copa de la Superliga ante Boca, el equipo de Victoria se abrazó a su día más feliz después de la gloria.





La fiesta de Tigre, la del milagro de este Tigre que revolucionó al fútbol argentino sucede por todos los rincones de la zona norte del Gran Buenos Aires. En los autos que tocan bocina, en esos tipos que no lo pueden creer y que gritan hasta la disfonía de la semana que se viene y hasta un poco más también, en los pibes que advierten que son campeones y que los imposibles -a veces- el fútbol los hace posibles.



Impresionan las calles y también el estadio. Ese rojo y ese azul es todo de Tigre. Ni Barcelona ni San Lorenzo nadie. Fiesta por todos lados. Abrazos de vecinos con jugadores, de amigos que se reconocen entre desconocidos y también se abrazan. Esa gente no descendió aunque el año que viene se vean obligados a jugar en el Nacional. No hay retroceso más allá de las cuestiones del promedio. Hay otra cosa. Hay una historia que será recordada desde el final de los tiempos hasta todo lo imaginable que continúe.





“Una locura de amor”, dice Walter Montillo, figura frecuente del equipo, animador de los mejores partidos, ídolo precoz por todos los barrios: Victoria, Tigre, San Fernando, Don Torcuato (allí donde se crió el mismísimo Juan Román Riquelme que tantas veces gritó goles del Matador), El Talar, Rincón de Milberg, Carupá, Virreyes y hasta todo el Delta...



Montillo jugó de Primera en la Superliga y en la Copa de la Superliga que le significó la primera estrella para la historia de casi 117 años de vida de vaivenes.



Hay un micro que lo traslada a él y a todo el resto. En el camino, un par de pasacalles se repiten como si se trataran de eslogans para siempre: “Tigre Campeón”, dice uno. Muy cerca otro le rinde tributo al padre de la criatura: “Perdón Pipo”. Los dos comparten las bonitas calles que rodean al José Dellagiovanna en la previa al gran festejo del Matador. Se quedarán ahí, señalan, por varios días y muchas noches. Como esta celebración de carácter histórico, de magia, de belleza.



De todos. De los que recuerdan los goles del Tano Edgardo Paruzzo, o las arengas de Ricardo Caruso Lombardi, o la mística de Pedro Daniel Pellegata, o la inmensidad fugaz de Norberto Tucho Méndez, o los pases de Román Martínez, o la continuidad de Martín Galmarini, o los goles del Chino Carlos Luna. Pero sobre todo la magia de estos días de Néstor Pipo Gorosito. No sólo de magia, también de épica. Por primera vez en la historia del fútbol de la AFA un equipo descendido consigue un título absoluto.





La fiesta no se detiene. Siguió. Sigue. Seguirá. No importan los tiempos verbales. Empezó desde que el plantel arribó al Aeroparque Jorge Newbery. Siguió por los barrios de la extensa zona de influencia del Matador. Y no paró hasta que la noche se deshizo en luna. Sí, o en Luna.



Hubo un personaje central en la noche de tantas ovaciones. Pipo, el Pipo, el que cambió la historia. Confeso hincha del Tigre, más allá de pasos diversos y valiosos por otros clubes, tipo de la zona. Se animó a agarrar al más complicado de los equipos de la Superliga y lo convirtió en un campeón. El Leicester del Conurbano. De algunos o de todos los modos.



El grito es unánime, casi un himno : “Vení, vení /cantá conmigo / que un amigo vas a encontrar / que de la mano de Gorosito /todos la vuelta vamos a dar”. Yel entrenador del saco -esta vez- negro sonríe como si no quisiera que esta ocasión termine. Quizá lo sepa:no va a culminar nunca en la memoria.



“Gracias”, dice Gorosito tres veces mientras alrededor sus jugadores con sus familias saltan y gritan y se emocionan. Gracias se dicen también unos con otros. Gracias totales.