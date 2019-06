Dos pibes murieron atropellados por el tren

Miércoles, 05 de junio de 2019

La principal hipótesis policial es que fueron arrollados por el ferrocarril Belgrano Norte cuando eran perseguidos por al menos cinco personas.







La Justicia da San Isidro investiga si dos adolescentes de 15 y 17 años que el sábado a la madrugada murieron atropellados por un tren en el partido bonaerense de Pilar huían de una patota que los venía persiguiendo. Las víctimas fueron identificadas como Emanuel González (15), quien jugaba al básquetbol en la categoría sub 15 del club Unión de Del Viso, y Ángel Gastón Galeano (17).



El hecho ocurrió alrededor de las 6.30 del sábado, cuando volvían de una fiesta en Manuel Alberti. González y Galeano fueron arrollados por el ferrocarril Belgrano Norte, a la altura del cruce de las calles Cattaneo y Oliden, en la localidad de Del Viso. Al parecer, habrían cruzado las vías por un sector no autorizado.



Junto a ellos se encontraban otros dos muchachos que lograron sobrevivir. De hecho, uno de ellos se fracturó el brazo cuando intentaba rescatar a Galeano de que lo pisara el tren. El otro joven fue quien avisó a la familia de las víctimas lo que había ocurrido.



“Pasó un tren y cruzaron sin advertir que del otro lado también pasaba otra formación que los embistió”, dijo un jefe policial. Por su parte, un familiar de las víctimas aseguró que si bien "no saben" exactamente qué ocurrió, los adolescentes "estaban escapando de estos chicos".



El caso es investigado por el fiscal Andrés Quintana, quien subroga la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Pilar y ya cuenta en el expediente con algunos testimonios y videos que probarían que ambos jóvenes venían escapando de un patota. Se cree que eran perseguidos por entre cinco y siete personas.



“Estamos en plena etapa de investigación. Hay testimonios y algunos videos de celulares subidos a redes sociales que indican que los chicos habían tenido un altercado y venían escapando de otro grupo. Estamos tratando de identificar a todos los involucrados”, dijo uno de los investigadores.



El fiscal deberá analizar si la muerte de los dos adolescentes fue producto de una imprudencia de las propias víctimas o si se le puede imputar algún grado de responsabilidad a sus presuntos perseguidores.