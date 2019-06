La Anmat prohibió un aceite para masajes y otros productos

Miércoles, 05 de junio de 2019

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica(Anmat) prohibió, a través del Boletín Oficial, un aceite para masaje y otros productos cosméticos, una hoja de cirugía artroscópica y un instrumental utilizado por odontólogos en los tratamientos de endodoncia.





Según se indicó en la disposición 4617/2019, se prohibió el uso, la comercialización y distribución en todo el territorio nacional del producto "Punta de shaver" rotulado como: "Hoja de cirugía artroscópica /3.5 mm Full Radius ELITE Blade/LOT 50644772/ REF 7210751". La administración tomó la medida porque el producto no cuenta con los datos del importador responsable/autorizado en la Argentina.



En tanto, en la disposición 4618/2019 la Administración prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de un producto médico rotulado como "VEREINIGTE DENTALWERKE GmbH& Co KG MUNCHEN GERMANY/TIRANERVIOS", que se corresponde con un instrumental utilizado por odontólogos para la preparación del canal radicular en los tratamientos de endodoncia.



Según indicó la Anmat el producto no cuenta con datos del titular responsable en la Argentina, como así tampoco con datos sobre el certificado de autorización. "No se puede asegurar que éste cumpla con los requisitos mínimos sanitarios y con las exigencias que permitan garantizar la calidad, seguridad y eficacia de este tipo de productos médicos", señalaron.



También, se prohibió preventivamente la comercialización y el uso de un aceite para masajes, un gel térmico, una crema para la celulitis y un gel criógeno de la marca Biobellus. Según detalló la administración en la disposición 4619/2019, no se pudo determinar la legitimidad de tales productos, ya que se desconoce su origen y si han sido formulados de acuerdo a los lineamientos de la normativa vigente para productos cosméticos. "Por lo que no puede garantizarse su calidad, seguridad y eficacia", concluyeron.