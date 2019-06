Mali puso fin al sueño de la Selección Sub 20 en Polonia Miércoles, 05 de junio de 2019 Los de Batista tenían la clasificación a cuartos en el bolsillo, pero una distracción en el final les costó cara y fueron eliminados en la definición por penales.

La Selección argentina Sub 20 se despidió del Mundial de la categoría tras caer en la definición por penales contra Mali, en el duelo válido por los octavos de final de la competencia.



Los disparos desde el punto del penal llegaron luego de un partido que terminó con empate 1-1 en los 90 minutos y finalizó con una agónica igualdad por 2-2 en el tiempo adicionado del segundo tiempo del alargue.



El delantero Adolfo Gaich adelantó a la Albiceleste con un zurdazo desde el interior del área (49), aprovechando su mayor corpulencia para ganar la posición a su marcador.



Pero el vigente campeón de África de la categoría logró una igualdad que hacía justicia a lo visto sobre el campo de juego por medio de Abdoulaye Diaby, que superó en el salto a Nehuén Pérez para batir a Manuel Roffo con un remate de cabeza (67) a la salida de un córner.



Ya en la prórroga, un disparo de Ezequiel Barco fue desviado al fondo de las redes por el propio Diaby (91), y cuando Argentina acariciaba el pase a cuartos, Boubacar Konté (120+1) llevó el partido a su resolución desde los once metros.