Wisin se cayó del escenario durante un show en Texas

Martes, 04 de junio de 2019

El reguetonero terminó en el piso hacia el final de su show en San Antonio. Luego publicó una foto desde el Hospital.





Wisin sufrió una peligrosa caída durante un concierto en Texas. Si bien no sufrió heridas graves, el cantante tuvo que ser asistido por el personal de seguridad del show y luego ser trasladado al hospital.

Una vez atendido, el cantante publicó una foto en Instagram, llevando tranquilidad a sus fans.





"A veces hay situaciones que no están en nuestras manos. Gracias a Dios no pasó a mayores. Quedan unas pequeñas heridas de guerra pero como siempre nos levantamos y seguimos", escribió en la foto.





En los videos subidos en las redes sociales por los asistentes al concierto, se ve el momento en el que el cantante, junto a Yandel, comienzan a despedirse del público. "Gracias por la oportunidad. ¡Hasta la próxima! Somos los líderes; W, Yandel", dice Wisin. Luego da un paso atrás, camina para adelante y se cae de frente.



Con la ayuda de su equipo, logra salir parado del agujero. Su esposa Yomaira Ortiz también habló del accidente. "Esta noche El señor nos recordó nuestra fragilidad, el tiempo se detuvo cuando te vimos caer. Esperando saber que te ocurría. Dios nunca falla, estás de pie, haciéndonos reír, ¡te amamos!", escribió en Instagram.