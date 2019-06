Perpetua para el hombre que mató a su ex pareja en la catedral de Bariloche Martes, 04 de junio de 2019 Mariano Cordi asesinó a Valeria Coppa de un balazo en la cabeza, en enero pasado. El femicida fue declarado culpable del delito de "homicidio agravado por el vínculo y por media violencia de género".

Mariano Cordi fue condenado este lunes a prisión perpetua por el femicidio de su ex pareja, Valeria Coppa, a quien baleó en la cabeza en enero pasado en las escalinatas de la catedral de la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro.



La audiencia comenzó a las 12 ante el tribunal integrado por los jueces Marcelo Barrutia, Bernardo Campana y Héctor Leguizamón Pondal, quienes deberán fijar el monto de la pena que deberá cumplir el hombre de 41 años declarado culpable.



La semana pasada, los jueces lo declararon penalmente responsable del delito de "homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género", luego de que él mismo reconoció haber cometido el hecho.



Fuentes judiciales informaron que el debate comenzó con un "acuerdo parcial" entre las partes, en el que la fiscal Betiana Cendón mantuvo la acusación formulada durante la instrucción de la causa y leyó las principales pruebas contra Cordi, como los mensajes de Whatsapp que intercambió con la víctima para encontrarse en el lugar donde poco después de ese diálogo ocurrió el crimen.



De acuerdo a la fiscal, tanto el arribo de Cordi como la presencia de Coppa en las escalinatas quedaron registradas por las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del lugar y sus alrededores. Por su parte, la defensa, a cargo del abogado Marcelo Ganuza, estuvo de acuerdo con los cargos expuestos por la fiscal Cendón, al tiempo que el acusado reconoció ante el tribunal que asesinó a Coppa con un arma de fuego que él mismo fabricó.



Ante el acuerdo parcial, el tribunal dio a conocer su declaración de responsabilidad y, luego, pasó a la etapa de "cesura", en la que las partes realizaron sus respectivos pedidos de pena, dijeron los informantes. La fiscal Cendón citó entonces los testimonios de dos amigas referidos a la violencia de género de la que era víctima Coppa y el del perito que analizó el arma homicida, y pidió que Cordi sea condenado a prisión perpetua, al igual que la abogada Natalia Araya, quien representa como querellante a la madre de la víctima, Marianela Ubilla.



En tanto, el defensor Ganuza solicitó que el acusado reciba una pena de 12 años de cárcel por considerar que existieron "circunstancias extraordinarias de atenuación", ya que el hombre "se quiso suicidar" y también siente "remordimiento" por lo ocurrido. Finalmente, Cordi pronunció sus "últimas palabras", pidió disculpas y afirmó: "Me arruiné la vida".



Coppa, madre de una adolescente y una nena, fue asesinada por la espalda en las escalinatas de la Catedral de Bariloche cerca de las 16 del 29 de enero último. Mientras ella permanecía en el suelo junto a su bicicleta, Cordi caminó hasta su auto estacionado en las inmediaciones y se fugó hacia el Cerro Carbón, a 20 kilómetros de Bariloche, donde lo encontró la Policía el 1 de febrero herido, ya que se había disparado en la cabeza.