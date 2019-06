Mañana no habrá servicio urbano en Corrientes Lunes, 03 de junio de 2019 La Unión Tranviarios Automotor (UTA) sigue sin encontrar respuesta a sus reclamos sectoriales y por ese motivo convocaron un nuevo paro para mañana martes. El paro, hasta ahora, fue ratificado. El llamado es para todo el interior del país y en Corrientes la medida se replicará de manera directa, afectando varios servicios.







La UTA Corrientes adherirá a una medida convocada a nivel nacional, en reclamo por incumplimientos salariales de las empresas del interior del país. Mientras tanto, esperan una respuesta local o pararán nuevamente el 10 de este mes.



De esta manera, el martes que viene quedarán suspendidos los recorridos del transporte urbano, y también cortarán completamente los de media distancia o interdepartamentales. El paro es por 24 horas y forma parte del plan de lucha de los trabajadores a nivel nacional, por el incumplimiento de la escala salarial vigente para el sector.



Se espera que el lunes a la noche ya comiencen a darse algunas dificultades para los usuarios en la ciudad, ya que el paro iniciará a las 00 del martes y culminará a las 24 de ese mismo día. De esta manera, los recorridos se suspenderán algunos minutos antes de la medianoche, como suele ocurrir en cada jornada de reclamo gremial.





La UTA Corrientes decidió adherir al paro convocado por tratarse del mismo reclamo que sostienen los choferes a nivel local. El secretario general adjunto del gremio, Omar Correa, dijo que “esta es una lucha de todo el sector para tener una paritaria como corresponde”. Asimismo, el referente sindical confirmó que “el paro es para el servicio urbano y para los de media distancia”.



Así, se sumará una nueva jornada de paro de colectivos en la ciudad, que se agrega a varias que se dieron en el último tiempo por diferentes motivos y, además convocados desde distintos sectores. El año pasado fueron una constante las medidas de los choferes locales, mientras que en lo que va del 2019 cortaron el servicio por el mismo motivo, por llamados de UTA nacional y también por convocatoria general de la CGT.



Lo cierto es que se espera una nueva jornada con serias complicaciones para los usuarios, debiendo acudir a otras alternativas de traslado ante la falta de servicio público de transporte. Ante esto, los remiseros se preparan para extender levemente su jornada laboral, aunque no esperan un crecimiento muy importante de la demanda.

Mientras la situación nacional no se resuelva, sigue en pie además la decisión de la UTA nacional de realizar medidas de fuerza en cada feriado, un método que inició el 1 de mayo y se sostendría hasta encontrar una respuesta favorable por parte de las empresas.



Mientras tanto, a nivel local los choferes aguardan una solución justamente el 4 de junio, el próximo martes, cuando perciban sus haberes. Esperan que las firmas de transporte provincial abonen el salario correspondiente a la escala nacional, de lo contrario habría una nueva jornada de paro la próxima semana. De no llegar a un acuerdo, desde el gremio adelantaron que podrían suspender los servicios el 10 de este mes, y no descartan que sea por tiempo indeterminado hasta que se aplique el convenio colectivo de trabajo.



Hasta el momento se dieron varias audiencias en la sede de la Subsecretaría de Trabajo, donde los trabajadores y el sector empresarial dialogaron, pero no lograron un acuerdo. Vencido el plazo de la conciliación obligatoria dictada por la dependencia provincial, asoma una posible nueva medida de fuerza que afectaría también al servicio urbano, media y de larga distancia.