Horóscopo para hoy 3 de junio del 2019 Lunes, 03 de junio de 2019



Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Día propenso para los errores. Sé cuidadoso desde el momento en que te levantas de la cama hasta que vuelves por la noche.



Amor: Cuando ya no tengas fuerzas para seguir, encontrarás en tu pareja la fortaleza y el empuje que necesitas. Cuenta con ella.



Riqueza: La idea brillante que pensabas llevar a cabo hoy, conviene dejarla para otro momento y analizarla más detenidamente.



Bienestar: Aprende a imponerte por sobre tus iguales en el trabajo, no permitas que tomen crédito por tus ideas. Busca sobresalir y destacarte del resto.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Los astros ayudarán a los ingeniosos, que brillarán y resurgirán a través de su incesante inventiva. Benefíciate con este momento.



Amor: Sé cauteloso a la hora de tomar una decisión. Cuando rompes la barrera de la amistad ya no hay vuelta atrás.



Riqueza: Los grandes avances económicos están por llegar, y la transformación se producirá con la ayuda de la persona que menos esperas.



Bienestar: Utiliza tus esfuerzos no en buscar los errores de los demás, sino en ayudarlos a corregirlos. Recuerda que toda buena acción tiene su recompensa.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Estarás propenso a cometer errores durante la jornada de hoy. Mucho cuidado al trasladarte de un punto a otro de la ciudad.



Amor: Deberás pasar por algunos momentos de tensión junto a tu pareja debido a la aparición de ciertos elementos de discordia.



Riqueza: Prepárate para el inicio de una etapa de complicaciones continuas a nivel económico. Mucho cuidado con los gastos superfluos.



Bienestar: Dale a tu pareja el tiempo que necesite para poder superar esta sudestada de problemas que han afectado recientemente la relación.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Jornada de cuestionamientos constantes a nivel espiritual por tu parte. Encontrarás la fuerza para realizar cambios en tu vida.



Amor: Momento de estrés en la pareja que se verá reflejado en constantes discusiones y desencuentros. Paciencia.



Riqueza: Tu frontalidad puede ser un problema en algunas ocasiones, sobre todo en el trato con tu personal a cargo.



Bienestar: Deberás entender que no solo tu pareja tiene que hacer sacrificios para conservar la relación, tu eres tan responsable como ella.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Te verás energético y muy bien predispuesto a realizar tus actividades. Día de buen humor y energía positiva.



Amor: No permitas que tu olvido te juegue una mala pasada. Perdona pero no olvides, porque hay personas que no pueden cambiar.



Riqueza: Te descubrirás buscando todo tipo de excusas para no sentarte a terminar el trabajo atrasado. Acepta tus obligaciones.



Bienestar: Los arrepentimientos por hechos ya consumados son en vano. No tiene sentido que llenes tu mente de pensamientos que no te llevarán a ningún objetivo.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Tu continua inseguridad y falta de parámetros definidos en lo que a relaciones se refiere te harán equivocarte. Cuidado.



Amor: Deberás hacer uso de cada céntimo de paciencia y tolerancia en el trato con tu pareja para el día de hoy. No desesperes.



Riqueza: Te librarás de ciertos compromisos justo a tiempo para caer en otros. Aprovecha al máximo esta jornada laboral.



Bienestar: El tiempo que ganas acortando tus horas de descanso, terminarás por perderlo cuando debas hacer reposo debido a que has caído enfermo.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Vivirás cambios a nivel emocional durante la jornada de hoy. Finalmente entenderás ciertas cuestiones de tu personalidad.



Amor: Toma este periodo de soledad por el que estas atravesando como una oportunidad para vivir nuevas y enriquecedoras experiencias.



Riqueza: Se más selectivo con las batallas que decides pelear. Solo así podrás salir victorioso en la mayoría de las veces.



Bienestar: No puedes vivir una vida totalmente avocada a responsabilidades y compromisos. Busca en tu jornada algún momento para relajarte.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Te verás en la obligación de cancelar planes hechos con anterioridad debido a situaciones de fuerza mayor. Explica las razones.



Amor: Tu pareja te hará notar lo desconsiderado que estás siendo con ella mediante la amenaza de terminar la relación. Abre tus oídos.



Riqueza: Toma conciencia de tu actual situación económica. Reduce los gastos superfluos o te ahogarás en un mar de deudas.



Bienestar: La timidez no te permite mostrarte tal cual eres, suéltate. Mucha gente desearía conocer alguien como tú.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Tu cinismo acostumbrado se verá potenciado y tenderás a manejar erróneamente tus pleitos verbales. Cuida tus palabras.



Amor: Hoy, al igual que casi todos los días, tendrás discusiones con tu pareja. Existen cosas en ti que deberías cambiar.



Riqueza: La práctica en tu trabajo te ha llevado a optimizarlo increíblemente. Tendrás un rendimiento que ni tú podrás creer.



Bienestar: Verás que no hay mejor cosa que ser tú mismo, suelta tus riendas y muéstrate como eres. Ponte en la lista de prioridades, préstate más atención.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: No te permitas caer en viejas trampas de tu mente. Recuerda las miserias que ciertos caminos en tu vida te han traído.



Amor: Toma la nueva relación en la que te has embarcando con pinzas. No te entregues completamente, procura conocer mejor a tu pareja.



Riqueza: No podrás soportar otra semana de tanta exigencia como la ultima. Deberás buscar otra forma de organizarte.



Bienestar: Mantén separados tu trabajo y tu vida personal y te evitarás grandes problemas y desengaños. Asegúrate de marcar notablemente los limites.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Solamente tendrás algunas pocas grandes oportunidades en la vida, que tu inmadurez no te cierre las puertas de ellas.



Amor: Que tus inseguridades propias no se conviertan en el talón de Aquiles de la pareja. Aprende a confiar en tu persona amada.



Riqueza: No permitas que tu tendencia a hablar de más te ponga en situaciones comprometidas en lo laboral. Piensa antes de hablar.



Bienestar: Te podría sorprender las cosas que eres capaz de alcanzar si pones el empeño y la voluntad para hacerlo. No temas poner tus metas en alto.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: No todos los días podrás contar con el mismo nivel de efectividad en tus obligaciones o compromisos. No te confíes.



Amor: No apresures las cosas con tu nueva pareja. Tomate tu tiempo o terminarás por espantarla, hazla sentir que puede confiar en ti.



Riqueza: Tendrás un desempeño laboral aceptable durante la jornada de hoy. Todo irá sin mayores inconvenientes o complicaciones.



Bienestar: Acepta la idea de que no existe el para siempre en la vida real. Todos sufriremos perdidas importantes, y tenemos que aprender a vivir con ellas.