Ibar Pérez Corradi soltó cucarachas en un juicio oral y suspendieron la audiencia

Viernes, 31 de mayo de 2019

En el tercer juicio que se lleva en su contra, el financista dejó salir esos insectos de su campera como una forma de protestar por sus condiciones de detención en Marcos Paz.





El nuevo juicio oral contra el traficante de efedrina, Ibar Pérez Corradi, fue suspendido hoy luego de que el acusado soltara decenas de cucarachas en la sala AMIA en los tribunales de Comodoro Py como una forma de quejarse por las condiciones de detención en la cárcel de Marcos Paz.





Entre escenas de asombro de los presentes, un secretario consiguió un insecticida pero el tribunal decidió suspender la audiencia y mandar a Pérez Corradi a ser revisado por el servicio médico. La sala AMIA es la misma a la que asistió la ex presidente Cristina Kirchner al juicio por el direccionamiento de obra pública a favor de Lázaro Báez. No es la primera vez que se queja.



Cuando estaba detenido en el 2016, en la sede de la Gendarmería se quejó por la calidad de los colchones, entre otras protestas. Pérez Corradi fue extraditado desde Paraguay luego de que el gobierno de Cristina Kirchner evitara durante un año, a pesar de tener datos, mandar a detenerlo. El tráfico de 500 kilos de efedrina fue un escándalo durante el gobierno de Cristina Kirchner.



El juicio es ante el Tribunal Oral Federal N° 8 de la Capital, integrado por los jueces Nicolás Toselli, Sabrina Namer y María Gabriela López Iñíguez. Se investiga el desvío ilegal de 1900 kilogramos de efedrina, entre el 2005 y el 2008.



A fines del año pasado, el empresario farmacéutico fue condenado a dos años y cinco meses de prisión efectiva por el contrabando de al menos 50 kilos de efedrina desde China e India a través de encomiendas que se enviaron entre junio y julio de 2008, informaron fuentes judiciales.



Se trata de la segunda condena en menos de dos meses para este empresario, ya que en noviembre último recibió una pena de siete años de cárcel por traficar 1.900 kilos de esa misma sustancia pero para ser utilizada como precursor químico en la elaboración de drogas sintéticas por narcos internacionales.



La nueva sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) 2 de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, quien le atribuyó a Pérez Corradi (41) el delito "contrabando agravado".



Si bien este delito prevé penas de entre 4 y 10 años de prisión, el tribunal hizo lugar al planteo del abogado defensor el ex comisario Juan José Ribelli, quien había pedido en su alegato la absolución y, subsidiariamente, una pena inferior a la mínima.



Por su parte, el fiscal de juicio Marcelo Agüero Vera había solicitado cuatro años y cinco meses de cárcel mientras que la querella, representada por la Unidad de Información Financiera (UIF), requirió cinco años de cárcel para Pérez Corradi, quien además está vinculado a la causa del triple crimen de General Rodríguez.



Precisamente, Ribelli señaló que esta causa fue un desprendimiento del expediente que tramitó en la justicia de Mercedes por ese triple crimen, y en ella también fue imputado Martín Lanatta, uno de los autores de los asesinatos de Sebastián Forza (34), Damián Ferrón (37) y Leopoldo Bina (35), acribillados a balazos en agosto de 2008.



Sin embargo, Lanatta no fue sometido a juicio por el TOPE 2 y fue desligado por el propio Pérez Corradi, quien declaró en el debate que se encargaba unilateralmente del tema efedrina.



Según la defensa, la postura del empresario fue la misma que mantuvo en el juicio que concluyó el mes pasado, al afirmar que al momento de los hechos, junio-julio de 2008, la efedrina no era una sustancia prohibida.



De acuerdo a la investigación, en dicho período, al menos 50 kilos de efedrina fueron importados desde China e India en tres envíos de encomiendas, aunque se secuestraron correros electrónicos en el que se mencionaban tratativas para transportar toneladas.



En tanto, Pérez Corradi afronta actualmente otro juicio oral por lavado de activos a través de cheques, en el marco de la causa denominada "Mafia de los Medicamentos" y que tramita en el TOF 5, el cual reanudará las audiencias el 5 de febrero próximo.



Además, el empresario sigue vinculado a la causa del triple crimen de General Rodríguez ya que si bien en diciembre de 2016 la jueza María Servini le dictó la falta de mérito, en mayo de 2017 la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) revocó esa decisión al considerar que restaba producir prueba.



El empresario estuvo prófugo de la Justicia hasta junio de 2016, cuando lo capturaron en la zona de la Triple Frontera, en Paraguay, y fue extraditado a la Argentina, donde se le dictó la prisión preventiva en la causa por tráfico de efedrina.