El principal imputado culpó a un testigo

Viernes, 31 de mayo de 2019

Se conoció la declaración de Darío Villasanti, quien negó la autoría del asesinato y dijo que un adolescente de 16 años es el culpable.







De ma­ne­ra pú­bli­ca se co­no­ció la de­cla­ra­ción de Da­río Vi­lla­san­ti, un mu­cha­cho de 19 años que es­tá pro­ce­sa­do por el ase­si­na­to de Elí­as Va­lle­jos, ocu­rri­do en Caá Ca­tí en ene­ro. En ese sen­ti­do, in­di­có que el ho­mi­ci­da fue otra per­so­na, un ado­les­cen­te que fi­gu­ra co­mo tes­ti­go en la cau­sa. Asi­mis­mo acu­só que lue­go de ser de­te­ni­do fue gol­pe­a­do y que qui­sie­ron vio­lar­lo me­dian­te la uti­li­za­ción de una ca­chi­po­rra.

La de­cla­ra­ción del prin­ci­pal im­pu­ta­do se pro­du­jo en ho­ras de la ma­ña­na del mar­tes y, esa mis­ma no­che, los pa­pe­les fue­ron di­fun­di­dos me­dian­te un me­dio de Caá Ca­tí de nom­bre Re­des So­cia­les. Es­to ob­via­men­te pro­vo­có la re­ac­ción de la de­fen­sa, en­ca­be­za­da por la abo­ga­da Li­lia­na Gó­mez.

De­be re­cor­dar­se que la úl­ti­ma vez que la fa­mi­lia de Elí­as, quien pa­de­cía de un re­tra­so ma­du­ra­ti­vo, lo vio vi­vo fue el 31 de ene­ro y 20 dí­as des­pués su cuer­po fue en­con­tra­do en­te­rra­do en un des­cam­pa­do. El ca­dá­ver te­nía dos pu­ña­la­das en el cuer­po y la au­top­sia in­di­có que an­tes de ser en­te­rra­do, ha­bía si­do ti­ra­do a una la­gu­na cer­ca­na.

En el do­cu­men­to al que tu­vo ac­ce­so épo­ca, el mu­cha­cho sos­pe­cha­do de ser el au­tor del cri­men di­jo que en las úl­ti­mas ho­ras del 31 de ene­ro se en­con­tró a Elí­as y a un ado­les­cen­te -­que se­ría iden­ti­fi­ca­do co­mo L.-­, quie­nes le di­je­ron a Vi­lla­san­ti pa­ra jun­tar­se en su ca­sa pa­ra to­mar be­bi­das al­co­hó­li­cas. Ya a la me­dia­no­che, di­jo que los tres se jun­ta­ron en la ca­sa de Vi­lla­san­ti.

En el lu­gar, sos­tu­vo que es­ta­ban en el sec­tor de la co­ci­na con­su­mien­do al­co­hol y fu­man­do ma­ri­hua­na, mien­tras la ma­dre y her­ma­ni­tos de Vi­lla­san­ti es­ta­ban dur­mien­do. En un mo­men­to da­do, el pro­ce­sa­do di­jo que fue al ba­ño y vol­vió a los 10 mi­nu­tos. Al in­gre­sar a la co­ci­na di­jo que vió a Elí­as ti­ra­do en un char­co de san­gre y que L. le apre­ta­ba el cue­llo (no se es­pe­ci­fi­có con qué). Al ver lo



EL SÁBADO HABRÍA UNA NUEVA MARCHA EN LA LOCALIDAD (FOTO REDES SOCIALES).

que pa­sa­ba in­di­có que el ado­les­cen­te se pu­so de pie y que te­nía un cu­chi­llo en ma­no (en es­to no se de­ta­lla cla­ra­men­te có­mo fue que si sos­te­nía el cu­chi­llo pu­do apre­tar el cue­llo de Elí­as). Su­pues­ta­men­te L. le di­jo a Vi­lla­san­ti que Elí­as qui­so ata­car­lo se­xual­men­te y que se de­fen­dió.Tam­bién di­jo que el ado­les­cen­te lo ame­na­zó con que no di­ga na­da o lo ata­ca­ría él y a su fa­mi­lia, an­te lo cual el im­pu­ta­do di­jo que no tu­vo otra op­ción que ayu­dar­lo, por mie­do a re­pre­sa­lias. Vi­lla­san­ti ex­pre­só que en su mo­to, jun­to a L., lle­va­ron el ca­dá­ver y lo ti­ra­ron a la la­gu­na. “Le de­ja­mos ahí en el agua y vol­vi­mos pa­ra mi ca­sa. Él lo en­te­rró, le ti­ró tie­rra”, co­men­tó tex­tual­men­te, an­te lo cual no que­dó cla­ro có­mo fue po­si­ble es­ta se­cuen­cia de he­chos ya que lue­go, di­jo que unos dí­as des­pués L. lo con­tac­tó y que le di­jo que de­bía vol­ver al si­tio, don­de fi­nal­men­te sos­tu­vo que L. hi­zo el po­zo y lo en­te­rró. “Yo lo ayu­dé un po­qui­to”, ex­pu­so en la de­cla­ra­ción.

En cues­tión, si se lee el do­cu­men­to al que tu­vo ac­ce­so es­te me­dio pa­re­ce­ría que Vi­lla­san­ti di­jo que el ca­dá­ver fue en­te­rra­do dos ve­ces. Tam­bién di­jo que en­con­tró el ce­lu­lar de Elí­as en la ca­lle. Es­to hi­zo que las au­to­ri­da­des lo acu­sa­ran. In­di­có que lue­go de ser de­te­ni­do fue blan­co de ve­já­me­nes.

De­be re­cor­dar­se que L., fi­gu­ra co­mo tes­ti­go, ya que es­te ha­bría di­cho que Vi­lla­san­ti lo en­ga­ñó pa­ra ir has­ta el si­tio don­de es­ta­ba el ca­dá­ver y que lo obli­gó a co­la­bo­rar en en­tie­rro.



Presentación de la defensa por las “filtraciones”

La pu­bli­ca­ción de fo­tos del do­cu­men­to con la de­cla­ra­ción de Vi­lla­san­ti, pro­vo­có que la de­fen­sa hi­cie­ra una pre­sen­ta­ción an­te el Su­pe­rior Tri­bu­nal de Jus­ti­cia pa­ra sa­ber có­mo es que se “fil­tró” el do­cu­men­to pa­ra que sea ex­pues­to en re­des so­cia­les.

En la pre­sen­ta­ción, la abo­ga­da Li­lia­na Gó­mez sos­tu­vo que el mar­tes a las 8 se pro­du­jo la de­cla­ra­ción y que en ho­ras de la no­che, Vi­lla­san­ti le in­di­có que se pu­bli­có una fo­to­gra­fía del do­cu­men­to a tra­vés de Fa­ce­bo­ok.

An­te ello, la le­tra­da so­li­ci­tó que me­dian­te la Su­pe­rin­ten­den­cia se dé in­ter­ven­ción a la Di­rec­ción de Su­ma­rio Ad­mi­nis­tra­ti­vo pa­ra de­ter­mi­nar quién fue el agen­te ju­di­cial que brin­dó una fo­to­gra­fía de la de­cla­ra­ción in­da­ga­to­ria o si hu­bo al­gu­na or­den o con­sen­ti­mien­to de al­gún su­pe­rior o bien si se tra­ta de una es­tra­te­gia pa­ra per­ju­di­car la de­fen­sa del im­pu­ta­do.

En la pre­sen­ta­ción se de­nun­ció que la fil­tra­ción per­ju­di­ca la ga­ran­tía del de­bi­do pro­ce­so que se afec­ta la la­bor de la de­fen­sa, por que se tra­ta de un he­cho su­ma­men­te gra­ve, se­gún sos­tie­ne en la pre­sen­ta­ción an­te el Su­pe­rior Tri­bu­nal de Jus­ti­cia.