Valdés ratificó su apoyo a emprendedores correntinos

Viernes, 31 de mayo de 2019

En el Salón Amarillo el gobernador de la Provincial, Gustavo Valdés, presidió del acto de presentación de la nueva articulación de herramientas de crédito para emprendedoras correntinas y de la entrega de bienes de capital del Programa Emprendedores Somos Todos.





La nueva articulación de herramientas de crédito para emprendedoras correntinas se caracteriza por presentar dos tipos de líneas, siendo la primera para mujeres emprendedoras sin garantías con un monto máximo de hasta 100.000 pesos por un plazo máximo de 24 meses, con una tasa fija del 12% T.N.A con garantía a sola firma con la comisión de amortiguamiento bonificada, y con un periodo de amortización mensual.



La segunda línea es para mujeres emprendedoras AVAL AGR con un monto máximo de hasta 200.000 pesos por un plazo máximo de 48 meses, con una tasa fija del 15% T.N.A con garantía AVAL de SGR, con la comisión de amortiguamiento bonificada, y con un periodo de amortización mensual.







Requisitos



Para obtener al crédito las emprendedoras necesitarán presentar una constancia de inscripción en AFIC y Rentas emitidas por la página web de los organismos; última seis (6) DDJJ mensuales de rentas provinciales con acuse de presentación y pago a corresponder; últimas seis (6) posiciones de IVA o pagos de monotributo según corresponda; DDJJ de ganancias en caso de corresponder; DDJJ de bienes personales en caso de corresponder; presentar F.2406 Declaración Jurada del Cliente (ingresos mensuales y deudas), la cual puede ser no certificada por CPCE; y la manifestación de bienes (puede no estar pasada por CPCE).







Emprendedores Somos Todos



Los elementos entregados bajo el programa Emprendedores Somos Todos fueron: una churrera industrial y una amasadora a Barrientos Raúl; una heladera de muestras para Agazzani María; una amasadora para Insaurralde Mercedes; una heladera exhibidora y cortadora de fiambres para Mayol Mirta; una máquina de coser tapicera para Pared Cinthia; una máquina de coser overlock recibió Guari Karen; Giménez Virginia una batea carnicera; Villasante Valeria una máquina doble arrastre industrial; Fernández Walter una exhibidora y una cocina con 4 hornallas; Bisualdo Graciela un kits de piezas para armar billuteries y organizador, García Álvaro un horno industrial y una sobadora; Ortiz Emanuel un horno para pizzas; Sánchez Alejandra una máquina recta industrial; Cabrera Ana una sublimadora; Ledesma Roció un horno de 6 moldes; Gómez Miguel una exhibidora horizontal; Paternó Natalia un horno de 8 bandejas; Monzón Josefina una máquina de coser overlock; Chamorro Diana un horno pastelero; Frutos Rosa un horno de 4 bandejas; Acosta Julio un horno eléctrico y una carlitera; Ramírez Arnaldo una amasadora; Mambrín Marcos una ingletadora, un compresor, y una cepilladora; Miño Florencia un horno pastelero de 6 bandejas; Quiñonez Claudio una plancha y cocina industrial; Gonzales Natalia una balanza y heladera exhibidora y una cortadora e fiambres.



La entrega de bienes de capital del programa Emprendedores Somos Todos a 26 trabajadores, se realizó finalizado el acto.







Gustavo Valdés: “Es la posibilidad de cumplir sus sueños”



Al manifestarse el gobernador, Gustavo Valdés, en el comienzo de su discurso manifestó que “hoy es un día especial porque firmamos grandes obras de 40 cuadras en asfalto que les va a cambiar la vida a todos en Berón de Astrada, y una licitación que hará a la centralidad de Monte Caseros”.



De esta manera, el mandatario resaltó la compra de un el nuevo para Corrientes que estará ubicado en el Sombrero, y de un terreno para que sea una zona fabril en Bella Vista. Además, recordó que se encuentran en construcción los nuevos edificios del IOSCOR y el Banco de Corrientes.



“No podíamos olvidar a las correntinas que todos los días les ponen el hombre, luego de todo lo que recorrí conocí mujeres valientes, que merecen este crédito para emprender”, sostuvo Valdés y añadió que por ello “les damos la oportunidad mediante el Programa Emprendedores Somos Todos a hombres y mujeres”.



“El Banco de la Provincia de Corrientes trabajará con una mirada social porque debe tener una mirada dirigida a los emprendimientos de los correntinos, no sólo de los empresarios”, consideró.



En este contexto el gobernador dijo que “en primera medida dialogamos con el presidente del Banco y creamos un programa para mujeres emprendedoras y que buscan una oportunidad de trabajo y buscan tener las herramientas”.



“Ahora nosotros le damos el capital en máquinas que ustedes como emprendedoras de obseder a un préstamo de 100.000 o 200.000 pesos con un taza del 1% mensual a devolver en 24 cuotas”, subrayó.



“Es la posibilidad de cumplir sus sueños, disponemos de un Estado que las mira para salir adelante y queremos que no bajen los brazos”, indicó Valdés y para finalizar remarcó que “en tiempos difíciles sabemos lo que está pasando porque no somos ciegos pero les damos esta oportunidad porque para el futuro de Corrientes necesitamos de todos”.







Presidente del Banco de Corrientes, Alejandro Abraham



Entre los conceptos más destacados del presidente del Banco de Corrientes, Alejandro Abraham, manifestó que “el emprendedurismo en fin tiene que coordinar los recursos humanos con los económicos y es ahí donde entra el banco y los emprendedores”.



“Por disposición del gobernador tenemos un banco que se preocupa por los emprendedores y que les facilitará todo lo que pueda dentro del sistema financiero para cumplir sus sueños”, subrayó







La directora de Comercio, D’ Arrigo



Por su parte, la directora de Comercio y coordinadora del Programa Emprendedores Somos Todos, Lourdes D’ Arrigo manifestó que “nosotros en el marco del Programa Emprendedores Somos Todos y del Centro de Desarrollo Económico de la Mujer venimos desarrollando y articulando con las entidades intermedias del sector productivo”.



La funcionaria indicó que: “Nuestra meta en cuanto a perspectiva de género siendo esta una prioridad en la agenda de desarrollo”.



“Aquellos emprendimientos liderados por mujeres correntinas son una oportunidad de negocio y esto implica una generación de empleo de forma inmediata”, dijo D’ Arrigo.



Una de las herramientas que hace el gobierno de Corrientes Programa Emprendedores Somos Todos es “el aporte que hace es un bien de capital acompañado de una capacitación con título en marketing y atención al cliente”, remarcó la directora de Comercio.



“Además, el gobernador nos llamó a replantear la meta y podemos decir que para nuestro gobierno hoy es esencial que nuestras emprendedoras puedan hacer uso de los servicios financieros”, enfatizó la coordinadora del Programa Emprendedores Somos Todos para finalizar.







Presencias



Participaron del acto la ministra de Educación, Susana Benítez; el ministro de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega; el presidente del Banco de Corrientes, Alejandro Abraham, directivos del Banco de Corrientes; la directora de Comercio y coordinadora del Programa Emprendedores Somos Todos, Lourdes D’ Arrigo; autoridades de la Federación Económica de Corrientes; legisladores, representantes de entes autárquicos, emprendedores; y demás autoridades.