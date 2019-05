El Gobierno retomará el diálogo con gremios afines y confrontará con Moyano

Jueves, 30 de mayo de 2019

"Estamos todos acá", contestó, pasadas las 10 de la mañana, un alto funcionario, ubicado-como muchos otros- en su oficina de la Casa Rosada.



Desde el presidente Mauricio Macri para abajo, el Gobierno intentó dejar en claro que el quinto paro general motorizado por la CGT que afronta su gestión no alteraría las rutinas de trabajo. Para el día después, la decisión está tomada: se retomará el diálogo con los sindicatos dialoguistas y se buscará "penalizar" a los díscolos, entre los que distinguen al camionero Hugo Moyano .



Con varias actividades en su agenda ( el acto del día del Ejército y posterior visita al seleccionado femenino de fútbol), Macri delegó en tres ministros la responsabilidad de confrontar con los gremios: el ministro de Trabajo, Dante Sica; su par de Transporte, Guillermo Dietrich, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encargada del operativo para evitar incidentes y "asegurar el flujo del tránsito de quienes quieran ir a trabajar", según afirmó la propia funcionaria.



Con matices, los tres ministros fustigaron la medida de fuerza y calificaron de "político" el paro. Fuera de micrófono, los funcionarios distinguieron entre los gremios más dialoguistas, con quien "continuará el trabajo del día a día pero que hoy están condicionados por las elecciones", de los duros, como Hugo y Pablo Moyano, para quienes habrá "sanciones y límites", según advirtieron altas fuentes del Gobierno.



"Es un derecho que tienen los trabajadores para hacerlo (al paro), nos parece que el marco en el cual estamos saliendo de la crisis (.) no nos parece que sea el momento oportuno porque tampoco tenés un nivel en lo que son los trabajadores, en la población general, que tengas un clima desde el punto de vista de que quisieran tener una medida de estas características", afirmó el ministro Sica, también a cargo de la cartera de Producción. "Estamos viendo una tendencia de descenso de la inflación", dijo Sica, aunque reconoció las dificultades "porque la crisis fue muy fuerte y generó mucho impacto" en la economía.



"Estamos hartos de los paros, es el sexto paro que sufre este gobierno, ya sabemos que cuando hay un gobierno que no es del partido de los sindicalistas hay que bancarse los paros. Es algo poco democrático", dijo Bullrich.



Dietrich, en tanto, se centró en el paro de Transporte, y relativizó la efectividad de la medida. "Cuando hay transporte la gente va a trabajar. Que haya menos gente trabajando no refleja nada respecto a lo que cierto sector del sindicalismo quiere decir que se refleja porque la gente no puede", dijo el ministro de Transporte.



El Gobierno afirma que "el diálogo con la CGT nunca se cortó". Dan como ejemplo el reciente acuerdo salarial con los mercantiles de Armando Cavalieri, o los contactos fluidos con Antonio Caló y Francisco "Barba" Gutiérrez que sostiene Sica y sus funcionarios de confianza. "Están en un momento de cierre de listas y debilitados, no está claro dónde van a jugar los dirigentes de la CGT, y Moyano los corre todo el tiempo por izquierda", afirmaron cerca del ministro. Para ellos, sostienen, se "acelerará" el flujo de los $13.000 millones para las obras sociales sindicales.



Con Moyano, en cambio "es imposible discutir", dicen en la Casa Rosada en referencia al líder camionero, enrolado en el kirchnerismo. "No negociamos bajo coerción ni amenaza", agregan, y prometen estudiar las "prebendas por encima de lo normal" que perciben sindicatos y empresarios del Transporte vía "contribuciones del Estado".



¿Habrá reforma laboral, como critica el sindicalismo combativo? "Ellos saben que cambiaron las formas de contratación, que el actual sistema no va y que hay que bajar costos", aseguró un funcionario, y dio como ejemplo un reciente acuerdo con la UOM de pago salarial a trabajadores en base sólo a las horas trabajadas, e incluyendo el pago de la obra social.