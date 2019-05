Se desarticuló una banda delictiva que falsificaba documentos públicos

Jueves, 30 de mayo de 2019

El fiscal de Instrucción, Buenaventura Duarte confirmó que cinco hombres fueron detenidos, tras el allanamiento de un lugar donde se secuestraron documentos apócrifos.



Detalló que en una imprenta montada con equipamiento de última generación se encontraron desde licencias de conducir hasta sellos de entidades bancarias y más de 100 mil pesos que no pudieron justificar.





“El hecho fue detectado por los funcionarios de la Municipalidad y ellos son hacen la denuncia”, remarcó el fiscal y agregó que “se buscaba llegar al lugar dónde se imprimía”, en referencia a la imprenta clandestina ubicada en la Ex Vía.



También señaló que “puede haber muchas personas e instituciones estafadas”.



El representante del Ministerio Público relató que “la tarea de inteligencia de la Policía de la división metropolitana logró detectar la moto que buscábamos por robos. En ese taller no se pudo justificar algunos papeles que se encontraron y se ordenó la detención del mecánico”.





“En el allanamiento se secuestraron documentos que serían apócrifos y se detuvo a otra persona que no pudo justificar de dónde sacó esos documentos, y eso nos permitió llegar hasta esta supuesta imprenta”, señaló Duarte.



En tanto, señaló que el lugar “estaba dirigido por un hombre con antecedentes por el mismo hecho. se secuestraron impresoras, que estaban imprimiendo documentación apócrifa y también se secuestraron teléfonos celulares y más de 100 mil pesos, que no pudieron justificar el origen”.



“No podemos descartar ni afirmar que se realizaban créditos bancarios”, mencionó sobre los sellos de las entidades bancarias que estaban en el lugar.



El fiscal de instrucción afirmó a Radio Dos que la investigación continúa “puede seguir la investigación de esta imprenta clandestina porque incluye a muchas entidades públicas y bancarias”.



