El pediatra detenido en el Garrahan se negó a declarar y su abogado renunció

Jueves, 30 de mayo de 2019

La fiscal de Delitos Informáticos aseguró que el material allanado “es tremendo”. Pedirá que Russo quede en prisión preventiva hasta el juicio oral.





El pediatra Ricardo Alberto Russo, que trabaja como jefe del servicio de Inmunología y Reumatología del Hospital Garrahan, fue detenido este martes, en el estacionamiento de la institución, acusado de producción , distribución, tenencia y facilitación de pornografía infantil.



La detención fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos de la Ciudad, a cargo de Daniela Dupuy, y ordenada por la jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas 24, María Alejandra Doti.



Los investigadores determinaron que en dos de las computadoras del pediatra había archivos de imagen y video en los que se ve abusos a menores de entre 6 meses y 14 años. Los equipos fueron secuestrados para la investigación en noviembre del año pasado en la casa del acusado y están siendo peritados.



"En la indagatoria el imputado se negó a declarar, seguirá detenido y este jueves se le pedirá la prisión preventiva. Estamos esperando saber dónde quedará detenido, eso lo determinará la jueza", señala Dupuy a Clarín. "Pediré que siga preso hasta el juicio oral, que será lo más pronto posible".



Según pudo averiguar este medio, el abogado particular que tenía Russo, cuando se enteró de la magnitud de los cargos en contra del médico, renunció. Su defensa estará a cargo de la Defensoría Oficial N° 15 a cargo de Miguel Talento. Allegados a la fiscalía hicieron saber que no es frecuente que un defensor abandone el caso en una instancia tan preliminar.





Fuentes del caso explicaron que en total se encontraron 800 fotos y 70 videos en poder del médico. El Ministerio Público Fiscal indicó que algunas de las imágenes habían sido captadas dentro del consultorio del acusado, lo que provocó gran consternación no sólo en los pasillos del Garrahan, sino también en toda la comunidad médica.



Según trascendió, al ser detenido, Russo afirmó que las habían tomado "con fines médicos". Al respecto, Dupuy sostiene que quiere ir más allá "ya que hicimos 40 allanamientos en todo el país. Esto no es una red, pero sí es la punta del ovillo de algo muy grande. Estimamos que es apenas el 1% de una mega organización de pornografía infantil".



Como Russo se negó a declarar, aún no se pudo establecer si acepta o rechaza los cargos. "Cada caso es un mundo, yo no puedo afirmar si él se defiende o no. Lo único que puedo decir es que yo tengo una prueba objetiva sobre su actividad relacionada a la distribución de pornografía infantil. Eso sumado a que se trata de un pediatra que mantiene un trato constante con niños en una institución tan importante como el Garrahan, me llevó a pedirle al juez su inmediata detención", argumenta la fiscal. Ese fue el motivo por el que se decidió avanzar con este caso y darle prioridad sobre el resto de los allanamientos realizados en noviembre. Pero los investigadores aseguran que en los próximos días podría haber nuevas detenciones.



En el operativo realizado a fines del año pasado en su casa de Belgrano, al jefe de Inmunología del Garrahan le fueron secuestradas dos computadoras particulares. ¿Por qué la institución no procedió a apartar a Russo? "Primero porque una cosa es allanar y otra cosa analizar. Hasta tanto no se compruebe qué tipo de contenido es, no hay delito, por lo que entiendo que la institución podría no apartar al profesional. Es más, yo no creo que el Garrahan supiera que el imputado estaba siendo investigado".



"Apenas comprobamos el tipo material que había en la computadora, que era realmente tremendo, pedimos su detención. El juez inmediatamente la otorgó", expresa Dupuy, quien remarca la disposición, en todo momento, de la dirección del Hospital Garrahan. "Lo estábamos esperando en el mismo garage del hospital, no queríamos que se fuera de ahí. Y el imputado no presentó ningún tipo de resistencia".



Pese a la magnitud que cobró el caso de Russo, a Dupuy no la sorprende "porque esto es cosa de todos los días. Este caso cobró dimensión porque es un médico del Garrahan, pero tenemos cantidad de causas similares y contamos con un equipo de trabajo capaz para enfrentarlas. Lamentablemente no hay políticas públicas claras para trabajar en lo que es la prevención de delitos vinculados a la pornografía infantil en internet".



La fiscal especializada subraya de que se trata de un delito que abarca todos los ámbitos, "no necesariamente aquellos con carencias culturales y económicas". También sucede en mundos de abundancia, como "el caso de este médico, con perfiles en los que creen que lo que están haciendo está bien y que como todo es a través de internet se aseguran cierto anonimato. Es lo que piensan ellos".



Este jueves Dupuy se reunirá con las autoridades del Garrahan para recabar más información sobre las conductas del pediatra.