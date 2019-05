"Traten de no marketinear más el dolor" Miércoles, 29 de mayo de 2019 Luego de que la actriz que denunció a Juan Darthés apoyara a Romina Manguel, La One salió a contestarle.



Lo que comenzó como un cruce televisivo, en el que Moria Casán lanzó un fuerte ataque contra Romina Manguel en Debo Decir, fue tomando una proporción cada vez mayor y está lejos de cerrarse. La pelea tuvo un segundo round en las redes sociales, y hasta Thelma Fardin emitió su opinión al respecto: “Hay mujeres que funcionan como el telón perfecto para encubrir las peores expresiones del machismo. Pero es necesario contemplar que hay carreras y personalidades formadas bajo esa mirada machista a la que estábamos acostumbradas”, planteó la ex Patito Feo.



La conductora de Incorrectas, que no tiene problemas en expresarse y discutir con cualquiera, volvió a volcarse a su cuenta de Twitter para responderle a la actriz que denunció a Juan Darthés. "Paso a abrir mentes, si no fuera porque está mi foto, ni me molesto!!! 1ero porque no me siento aludida y 2do porque cuando se generaliza me parece que es una forma de no jugarse!!!", comenzó la diva.



No hay que comprar lo que se vende, mucho menos sentirse un adalid de algo que te hacen creer



"Soy hermafrodita, por lo tanto no soy mujer, el telón en mi vida ha funcionado para hacer streap tease del alma y desde mucho antes de eso practico la verdad, no veo un arte en el NO CALLAR, menos usando una pantalla y abusando de ella para contar desde abusos hasta marketinear libros con ayuda de supuesta sororidad de filósofos y de mediocre periodista, porque mientras buenos periodistas van siempre al hueso con ellos y con los demás, los mediocres se autocensuran haciendo decir a sus colegas lo que no dicen ellos", expresó..





Pero Moria fue más allá y arremetió con todo: "No hay que comprar lo que se vende, mucho menos sentirse un adalid de algo que te hacen creer, a los que no pueden encontrar trabajo de lo que les guste, traten de no marketinear más el dolor, porque a nadie le va a interesar mucho lo nuevo sino seguir morboseando lo viejo".





"Me voy a comprar un libro antes de que se convierta en best seller, mientras tanto releo el ARTE DE AMAR de ERICH FROOM", cerró La One.