Acuerdan un 30% de aumento salarial para los empleados de Comercio

Miércoles, 29 de mayo de 2019

El convenio abarca a un millón de trabajadores e incluye una cláusula de revisión para enero.





La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), que conduce Armando Cavalieri, y las tres cámaras empresarias de la actividad acordaron este martes un aumento salarial del 30 por ciento para este año.



Según la organización gremial, se pactó un incremento de las escalas (que se materializará en septiembre y noviembre de 2019, y enero y abril de 2020) y una asignación extraordinaria no remunerativa, a abonarse en cinco cuotas (en mayo, junio, julio y agosto de 2019 y marzo de 2020).





Los trabajadores percibirán la mejora salarial de la paritaria comprendida entre abril de este año e igual mes de 2020, que incluye una cláusula de revisión para enero.



Cavalieri firmó el acuerdo mercantil anual con los representantes de las Cámaras Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Argentina de Comercio (CAC) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca), que beneficiará a un millón de empleados.



Según el convenio firmado, a partir de septiembre las partes pactaron un aumento salarial que se aplicará de la siguiente forma: 4,5% en septiembre, 4,5% noviembre, 4,5% enero y 4,5% marzo, respectivamente, sobre la escala salarial básica de marzo de 2019.



La asignación extraordinaria y por única vez se abonará en cinco cuotas de 4,5% en mayo, junio, julio y agosto de este año y 3% en marzo de 2020.



Esas asignaciones se incorporarán al salario básico de convenio en septiembre de 2019.





"La expectativa es que baje la inflación. De allí el acuerdo de pago de la mejora salarial del 30% anual para todos los mercantiles. La idea es que esa recomposición no sea de ninguna manera trasladada a los precios", señaló Cavalieri.



El dirigente añadió que las partes renegociarán el acuerdo y convendrán el mejoramiento de los ingresos del personal si la inflación supera ese 30% anual.



Además, celebró que en el actual contexto "la actualización y la cláusula de garantía permitan resguardar el poder adquisitivo de más de un millón de trabajadores" de la actividad mercantil comprendidos en el convenio colectivo laboral 130/75.



La CAME confirmó el acuerdo y añadió en un comunicado que "se firmó una baja de un 1% en la contribución patronal al seguro de retiro complementario 'La Estrella'".



"La disminución de la alícuota (que pasa de 3,5% a 2,5%), se hará efectiva con retroactividad al mes de enero de 2019 e implica -sin menoscabo para los beneficiarios, por la forma en que se ha aplicado- una reducción permanente del costo laboral no salarial para el comercio y los servicios. Esta medida favorecerá el mantenimiento y la generación de puestos de trabajo, a la par que incrementará la competitividad de las empresas", dijo CAME.