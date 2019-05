"Pocas veces se ha encontrado tanta prueba en la investigación de un espionaje" Miércoles, 29 de mayo de 2019 Así lo sostuvo el juez Alejo Ramos Padilla. Agregó que el fiscal Carlos Stornelli, de quien se aseguró que no se presentará este viernes y continuará en rebeldía, "no es el eje de la investigación".



El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, dijo que el fiscal Carlos Stornelli "no es el eje de la investigación" que el magistrado encabeza sobre una banda dedicada al espionaje ilegal.



El polémico fiscal, que ya lleva dos meses en estado de rebeldía, había sido citado a declaración para este viernes. Por quinta vez no concurrirá, según lo adelantó su abogado, Roberto Ribas.



"No va a comparecer, lo que ha saltado ha cambiado el sistema; el viernes (Stornelli) no va a ir a Dolores", afirmó el letrado en declaraciones a radio La Red.



Padilla dijo que "estamos investigando una asociación ilícita, una banda dedicada al espionaje ilegal, que tenía actividades en todo el ámbito del país y el extranjero. Hacía espionaje político, judicial, empresarial y económico. Esta causa poco tiene que ver con la causa cuadernos, como así tampoco tiene nada que ver con la causa de Los Monos".



Agregó que "hay un caso puntual que atrae la opinión pública en general que es el de un fiscal federal de Capital Federal, pero que sin lugar a dudas no es el eje de la investigación".



"Por más que me quieran vincular con un sector u otro, yo me tengo que atener a las pruebas. Pocas veces se ha encontrado tanta prueba en un expediente en que se investiga el espionaje", sostuvo el magistrado de Dolores.