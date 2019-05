Perpetua para femicida que mató a golpes a su ex con una piedra Miércoles, 29 de mayo de 2019 La Justicia decretó culpable a Ernesto Torramorel del crimen de Carola Solano ocurrido en julio del 2016 a la vera del río Xibi Xibi en la capital jujeña.



Un hombre fue condenado a prisión perpetua por asesinar a golpes en la cabeza a su ex pareja debajo de un puente de la capital jujeña, en julio de 2016. La condena recayó en Sebastián Ernesto Torramorel de 39 años, quien fue hallado culpable del delito "homicidio calificado por la condición de la víctima" de Carola Solano Sandilli, cometido en julio de 2016.



El Tribunal en lo Criminal Nº 1, conformado por los jueces Mario Ramón Puig, Carolina Pérez Rojas y Antonio Llermanos, consideró que quedó probada la autoría del femicida. Según la requisitoria de elevación a juicio de la causa, el 21 de julio del citado año, aproximadamente a las 5, Carola se encontraba junto a su ex pareja Torramorel, en los márgenes del río Xibi Xibi, a la altura del puente Lamadrid de la capital jujeña.



En esas circunstancias, el acusado comenzó a discutir con la mujer, para luego tomar una piedra y golpearla en reiteradas oportunidades en el rostro, lo que le provocó un traumatismo encéfalo craneano grave, fracturas múltiples de huesos de la cara y de la base del cráneo que le causaron la muerte.



Posteriormente el hombre se retiró del lugar con el teléfono celular de la víctima, que fue secuestrado el 26 de agosto de 2016 en su domicilio. Por los hechos descriptos, los representantes del Ministerio Público de la Acusación, Marcelo Cuellar y Diego Cussel, solicitaron la pena de prisión perpetua, a lo que adhirió la querella.