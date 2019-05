Tassano encabezó el nombramiento de “Pocho Silveira” a la circunvalación de la avenida 3 de Abril

Miércoles, 29 de mayo de 2019

El intendente entregó la ordenanza aprobada en el Concejo a los familiares del reconocido legislador y dirigente del Partido Demócrata Cristiano. “Él fue una persona muy sencilla, muy humilde y, sobre todo, con una gran honestidad intelectual, que siempre peleó por sus ideales”, ponderó.







El intendente Eduardo Tassano hizo entrega de la ordenanza correspondiente al nombramiento de “Dr. Esio Ariel ‘Pocho’ Silveira” a la circunvalación de la avenida 3 de Abril, en la zona de la explanada debajo del puente interprovincial General Manuel Belgrano, a los familiares del reconocido legislador y dirigente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), en un acto en que se lo recordó y homenajeó merecidamente.

Se trata de una ordenanza que había sido aprobada unánimemente en el año 2016, y cuya ejecución estuvo a cargo del intendente Tassano, quien encabezó el acto desarrollado este martes en el espacio verde ubicado enfrente del Exregimiento de Infantería Nº 9. En la oportunidad, se vivió un emotivo momento junto con los familiares del reconocido dirigente político, fallecido en 2015.

“Esio Silveira fue un dirigente afamado del Partido Demócrata Cristiano que trabajó duramente por Corrientes, siempre de un modo muy honesto, respetando sus ideales, así que es un merecido reconocimiento”, aseguró Tassano.

“Lo he conocido. Fue una persona muy sencilla, muy humilde y, sobre todo, con una gran honestidad intelectual, que siempre peleó por sus ideales”, recordó el intendente.



“ESTO NOS LLENA DE ORGULLO”

Del acto, además de Tassano, participaron Elena Beatriz Achar, esposa de Pocho Silveira, junto con varios de sus familiares; el secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Gustavo Lorenzo Brisco; y la concejala Florencia Ojeda.

“Realmente, es todo un orgullo que se haya hecho justicia, porque él se lo merece; dedicó su vida a la política, desde muy chico. Esto no es más que un reconocimiento que nos llena de orgullo”, dijo inicialmente la esposa de Silveira.

“Él era muy humilde y no sé si se hubiera sentido bien al tener una calle con su nombre”, analizó Elena. “Pero a nosotros, la familia, los amigos y la gente de su partido, nos reconforta muchísimo”, atestiguó.

Así, la mujer de Pocho Silveira transmitió el orgullo y la emoción que la invadió en el acto encabezado por Tassano, mediante el cual se plasmó -a través del nombramiento de la calle ubicada en la explanada debajo del puente Manuel Belgrano- el reconocimiento a su difunto marido.

“Desde la familia por supuesto sentimos una gran emoción, con sus nietos diciendo ‘mi abuelito tiene una calle’, y con el orgullo de haber sido parte de la familia de él”, expresó la esposa del dirigente del PDC.



RECONOCIMIENTO

La ordenanza que establece que la avenida de circunvalación del puente interprovincial General Manuel Belgrano lleve el nombre “Dr. Esio Ariel ‘Pocho’ Silveira” había sido impulsada por el concejal José Salinas y aprobada por unanimidad en el año 2016.

La iniciativa refiere a la calle de circunvalación que une la bajada del puente con la avenida 3 de Abril. Se inicia en plazoleta, donde antiguamente se encontraba la vieja estación de tren.

De esta manera, se lleva adelante un merecido reconocimiento al histórico dirigente correntino de la Democracia Cristiana a escala nacional, fallecido en septiembre de 2015, sobre lo cual el Partido Demócrata Cristiano de Corrientes había manifestado su orgullo y beneplácito.

Pocho Silveira es considerado una personalidad destacada en la política vernácula, dentro del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Tuvo una extensa trayectoria y militancia partidaria, al tiempo que también se destacó en su desempeño en la Legislatura provincial.