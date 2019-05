Sin colectivos pero con atención en hospitales y otros organismos

Miércoles, 29 de mayo de 2019

La huelga nacional de hoy afectará a distintos servicios en todo el país. En las escuelas públicas, se contemplará la tardanza a alumnos y docentes. La recolección de residuos será normal en la ciudad. El Banco de Corrientes abrirá sus puertas.







La Confederación General del Trabajo (CGT) concreta desde las 0 de hoy un paro nacional, que tendrá impacto por la adhesión de unos 70 sindicatos de la central obrera, el Frente Sindical para el Modelo Nacional, las dos CTA, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), las 62 Organizaciones y docentes.

Por ello, serán varios los servicios públicos que se verán afectados por la quinta huelga nacional contra el gobierno de Mauricio Macri.

En Corrientes, no habrá servicios de colectivos de corta, media y ni larga distancia, al igual que en el resto del país.

En cuanto a los bancos, no habrá atención en los privados ni en el Nación, pero sí en el Banco de Corrientes.

En los hospitales, la atención será normal y en las escuelas públicas se contemplará tardanza, tanto de alumnos como de docentes, ya que en este último caso, hay un artículo en el estatuto que contempla este tipo de situaciones.

No obstante, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) se adhiere al paro.

Otros organismos como el Instituto de Previsión Social de la Provincia (IPS) atenderá normalmente, confirmó a este medio su titular, Lorena Lazaroff.

En el ámbito de la Municipalidad de Corrientes, el servicio de recolección de residuos será normal, al igual que la atención en las oficinas administrativas.

En organismos nacionales, como el caso de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la atención será normal “en los casos de los turnos programados y los espontáneos, en la medida de la capacidad operativa, ya que algunos delegados sindicales, personal del organismo, podrían adherirse a la medida”, confirmó a La República el titular de la UDAI Corrientes, Ramiro Escalante.

En el PAMI, la atención se verá reducida y en el Correo Argentino y la AFIP, no habrá atención.

En el caso de los vuelos, Aerolíneas Argentinas y la mayoría de las compañías aéreas cancelaron todos sus vuelos. Operarán Flybondi, JetSmart y American Airlines. “Aerolíneas Argentinas comunica a sus pasajeros que ha debido cancelar todos sus servicios” de este miércoles. “La medida alcanza a 330 vuelos y afecta a más de 37.000 pasajeros”, informó la compañía en un comunicado. Y aclaró que ya pudo reubicar a más del 75% de las personas afectadas por la medida de fuerza.

En cuanto a los peajes, las barreras permanecerán levantadas durante la huelga.



Cortes de rutas y accesos

Organizaciones y partidos de izquierda programaron cortes en todo el país, desde las 7. En Chaco, lo harán en ocho puntos.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) y el Sindicato de Empleados de Comercio resolvieron también sumarse al paro.

En el caso de la Unión de Kiosqueros del República Argentina (UKRA), solo se adherirá para la carga de la tarjeta SUBE. No habrá recarga en kioscos ni hoy ni mañana.



Remises

“En los últimos paros no tuvimos mucha diferencia en cuanto a la demanda del servicio”, dijo Juan Castillo, de la Asociación de Remiseros de Corrientes, sobre cómo se presenta el panorama para los choferes en un día de paro nacional como el de hoy, en que no habrá servicio de transporte de pasajeros en la ciudad.

La gente toma recaudos. “Se organizan con anticipación, buscan alternativas. Muchos arreglan para no ir a trabajar”, dijo Castillo a La República.

“En el caso de los escolares, la demanda es más baja, ya que directamente los padres no mandan a los chicos a la escuela” cuando hay paro, agregó.

Sobre algunos choferes que aprovechan la situación y cobran más caro, Castillo dijo que los pasajeros “tienen derecho a pedir el cuadro tarifario al conductor y tienen que asegurarse de que la unidad cuente con odómetro”, que es el equipo que le indica el trayecto recorrido y, por lo tanto, “el precio que debe cobrarse de acuerdo a la tarifa vigente”.