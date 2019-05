Valdés entregó viviendas en Mercedes y Curuzú Cuatiá

Miércoles, 29 de mayo de 2019

El mandatario tras su breve estadía en Buenos Aires, durante la jornada de ayer en que participó de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, retomó con intensidad su recorrida de trabajo por el interior provincial, en la fecha primero en Mercedes entregó viviendas del INVICO, luego se dirigió a un tramo de la ruta 24 en la que inauguró la refacción de la misma, en un sector en el que se une con Ruta Nacional 119, a la vez que anunció la repavimentación total hasta Goya.



Seguidamente se trasladó a Curuzú Cuatiá ciudad en la que pasado el mediodía hizo entrega de otras 50 nuevas unidades habitaciones, también construidas por el mencionado Instituto de Viviendas de Corrientes. El mandatario en la ocasión llamó a mantener la firmeza y el esfuerzo para alcanzar los logros, personales, familiares y ciudadanos, y hacer que Corrientes cada día este mejor.



Una jornada de intensa actividad cumple en la fecha el gobernador Gustavo Valdés en el interior de la Provincia, a primera fue en la ciudad de Mercedes la que marcó el comienzo de las actividades con la entrega de 50 viviendas construidas por el instituto de Viviendas de Corrientes, que al igual que en Curuzú Cuatiá, son las primeras que cuentan con gas natural. “Esto es gracias a Ricardo Colombi que llevó a cabo una gestión silenciosa en este sentido, pero efectiva para mejorar la calidad de vida de todos los correntinos”, remarcó el Mandatario provincial al tomar la palabra.



Cabe recordar que estas viviendas se complementan con otras 200 que se construyen en los barrios Tiro Federal y Comunicaciones, donde se ejecuta junto al Gobierno nacional el Plan Hábitat que dotará de infraestructura urbana de calidad para la zona.



Seguidamente, Valdés se trasladó hacia la Ruta Provincial (RP) N°24, lugar en el cual se llevó adelante la inauguración de la readecuación del paquete estructural en un tramo de 8 kilómetros. Esta RP une a las localidades de Mariano I. Loza con Perugorría y en la oportunidad, el Gobernador anunció incorporar en el Presupuesto Provincial de 2020, la ejecución total de la obra, que culmina en Goya.



El mandatario en la ocasión estuvo acompañado por los ministros de Coordinación y Planificación Horacio Ortega y de Seguridad Juan José López Desimoni, de Desarrollo Social Diógenes González, el interventor del Instituto de Viviendas de Corrientes Julio Beglia, legisladores provinciales entre los que se encontraba el ex mandatario y actual senador Ricardo Colombi.



Una vez concluida esta actividad se dirigieron a la localidad de Curuzú Cuatiá, a la Casa del Bicentenario que fue el epicentro de a entrega de 50 viviendas del INVICO, para habitantes de la localidad.



50 Viviendas en Curuzú



Gobernador Valdés



“Es una gran alegría poder compartir con ustedes este acto, en el que nos vemos cara a cara, en el que podemos compartir la alegría, con las familias, algunas que hace mucho tiempo esperan esta posibilidad de lograr el techo propio”.



Agregando: “como le decía al interventor del INVICO, Beglia, la vivienda, soluciona muchos problemas de las familias, las une, les genera nuevos desafíos, le otorga seguridad, en definitiva les cambia la vida, para mejor”.



Para luego expresar: “estas obras a la vez, generan una multiplicidad de oportunidades, para muchos sectores relacionados con la construcción, y especialmente se pueden concretar merced al esfuerzo de los trabajadores, que están acá y merecen nuestro aplauso, y sé que el deseo de ellos es mantener esta posibilidad de trabajar, y pasa eso y para darles la oportunidad a la mayor cantidad de correntinos de contar con su vivienda propia, seguimos gestionando con el gobierno nacional, nuevo planes de viviendas, y también nosotros desde la provincia generamos nuestras propias alternativas, tenemos alrededor de 20 mil inscriptos en el instituto o otros tanto por afuera, que no se anotan y no cumplen los trámites para tener la posibilidad de ser adjudicatarios, pero existen y son parte de una realidad, así este es un gran desafío que tenemos, que es de avanzar con mayores inversiones en la construcción de viviendas”.



Intendente Irigoyen y adjudicataria Sánchez



Al finalizar su intervención el mandatario sostuvo: “nosotros vamos a construir cincuenta viviendas más en Curuzú Cuatiá, y hemos presentado para que beneficie a los vecinos de Yagua Rincón de esta ciudad, el Plan Hábitat, que una inversión superior a los 150 millones de pesos, va a generar un cambio notable en la calidad de vida de los vecinos que viven ahí”.



En la ocasión previo al uso de la palabra por parte del mandatario provincial, hicieron lo propio la adjudicataria Matilde Sánchez y el intendente de la localidad José Irigoyen.



Matilde Sánchez, con mucho sentimiento destacó el significado de tener una vivienda propia, y las posibilidades que le generan a las familias para el futuro.



Por su parte Irigoyen destacó lo fundamental que significa para la ciudad ir trabajando para superar el déficit habitacional, y sobre todo “lo que significa para cada familia de Curuzú poder contar con la vivienda propia, las posibilidades que abren y como la calidad de vida mejora de un día para otro”. A la vez puso énfasis en destacar la gran cantidad de oportunidad que se generan a partir de la construcción de viviendas y como se generan múltiples actividades comerciales en su alrededor”.