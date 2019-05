“La mejor forma de aportar es que un radical integre la fórmula presidencial”

Lo dijo Atilio Benedetti, que participó de la Convención Nacional. En 12 días buscará revertir el resultado de las Primarias ante el gobernador Bordet en Entre Ríos.





Atilio Benedetti, candidato a gobernador del Frente Cambiemos en Entre Ríos, hizo un alto en la campaña para las elecciones 2019 en la provincia para estar presente en la Convención de la Unión Cívica Radical que ratificó la coalición de gobierno.



"Yo trabajé junto a Ernesto Sanz para la constitución de Cambiemos en la histórica convención de Gualeguaychú", recuerda en diálogo con Clarín.







Benedetti es diputado nacional de la UCR y el lunes fue uno de los convencionales que en Parque Norte ratificó el rumbo iniciado en 2015 y que pidió abrir una instancia de negociación.



Ahora, con la discusión saldada en la alianza de gobierno, no duda en plantear su postura: "Me gustaría, y estoy convencido, que la mejor forma que tenemos para aportar es que un radical integre la fórmula presidencial". Benedetti pone de ejemplo la fórmula que encabeza junto Gustavo Hein, candidato a vicegobernador del PRO.



Los nombres que suenan en este sentido son variados: desde aliados puros como Mario Negri, a aliados duros como Alfredo Cornejo u outsiders más conocidos como Martín Lousteau.



El candidato entrerriano plantea que "ampliar (con peronistas) es una alternativa que se puede plantear y discutir". Pero remarca que "lo importante es dar un salto cualitativo y que en Cambiemos como coalición de gobierno podamos aportar mecanismos de participación institucional".



El lunes, la Convención Nacional designó una comisión que exigirá al macrismo incidir en la estrategia electoral y tener más protagonismo en la estrategia electoral.





El domingo 9 de junio, la fórmula entrerriana del Frente Cambiemos buscará revertir el magro resultado en la elección Primaria, donde la unidad del peronismo representada en el Frente Creer Entre Ríos, que encabeza Gustavo Bordet, obtuvo un amplio triunfo.



- ¿Cómo atraviesa el último tramo de la campaña rumbo a las generales?



- Estamos en la recta final y vamos a centralizar nuestro mensaje en que está en juego el futuro de Entre Ríos, una provincia que ha perdido oportunidades de desarrollo productivo, que necesita un shock de empleo privado y no sólo de empleo público. Es una provincia que debe salir del modo siesta en el que está desde hace casi 16 años.



- ¿Cree posible revertir el resultado de las Primarias? Perdieron por mucho.



-Estoy convencido de que es posible revertir el resultado. En la elección de 2017 obtuve 50.000 mil votos más que en las elecciones Primarias de este año, un 15% más. Lo que pasa es que nos afectó el momento más difícil de la situación económica. Pero ahora estamos mejor. Lo peor en el escenario económico ya pasó.