Los Fernández tabican las fórmulas y achican el margen de un acuerdo con Sergio Massa Martes, 28 de mayo de 2019 En provincia irán Kicillof-Magario. En Nación, Cristina no “dejará” la vice. El del Frente Renovador, al “outlet” electoral.



Cristina Kirchner es otra. O, de mínima, Cristina utiliza otros modos y formatos: el más perceptible, pero no menos sintomático, es que definió 25 días antes del cierre de listas, las dos fórmulas más importantes del ajedrez electoral.



Sepultó -para sorpresa de muchos- un hábito clásico K: dilatar con ardides y disimulo, la decisión para el final. Mostró las cartas antes y pegó primero.



El lunes, instalados en el Instituto Patria, la ex presidente y su candidato, Alberto Fernández, confirmaron a dirigentes del PJ que la fórmula para pulsear en la provincia con María Eugenia Vidal la integrarán Axel Kicillof y Verónica Magario. En ese orden.



Martín Insaurralde fue uno de los convocados a las oficinas de Rodríguez Peña para ser notificado sobre la dupla Kicillof-Magario El lomense, uno de los que pujó por esa butaca, fue el último año y medio interlocutor preferencial de Máximo Kirchner.



El lunes hubo una última maniobra de los alcaldes peronistas para forzar un enroque: que la matancera sea la primera de la tira. No prosperó. "Cristina tiene una relación especial con Vero y puede pensar que es mejor poner una mujer contra Vidal", se autoanimó un peronista.



Al atardecer, la ex presidente publicó en su cuenta de Twitter la foto que "armó" el sábado en Merlo (que estuvo "oculta" durante 48 horas) donde posan los dos binomios: los Fernández en el centro y, a la derecha, Kicillof y a la izquierda, Magario.





Desde el Patria emanó otra notificación: la fórmula nacional es definitiva. Alberto será el candidato a presidente y Cristina irá de vice, y no hay margen político ni electoral para que la ex presidente despeje el sidecar de la boleta. "La fórmula es intocable" fue el mensaje.



Hay un argumento básico pero irrefutable: la que tracciona los votos es Cristina, por lo que debe estar en la boleta.



Sergio Massa es el destinatario del aviso. El tigrense mostró ánimo de diálogo y negociación pero ha dicho que no hubo una oferta específica. En el PJ se afirma que Alberto Fernández lo tentó con la gobernación pero nunca se resolvió.



Desde el lunes, los dos ravioles de la boleta bonaerense están ocupados, lo que cancela la tesis de una vice massista, léase Malena Massa.





Con las dos fórmulas completas y definitivas, el peronismo K empuja a Massa al outlet electoral, donde ya no puede aspirar a los sillones más poderosos de Nación y Provincia y solo le quedan para elegir algunos saldos.



Una salida es que negocie espacios y roles para los suyos y se integre, sin ser candidato ni aparecer en la campaña, con el PJ oficial. La otra es una conjetura que circula pero cuyo origen es incierto: que encabece la boleta de diputados nacionales para ser, incluso, presidente de la Cámara baja nacional.





Pero ese casillero está, desde hace meses, reservado para Máximo. En 2018, cuando Cristina era por lejos la que mejor medía en el conurbano, los alcaldes quisieron garantizarse el apellido en las papeletas peronistas. Como lo de Cristina estaba en duda, se lo pidieron a Máximo.



Puede leerse como una presión sobre Massa, horas antes de la "convención" del Frente Renovador donde el massismo discutirá desde dónde y cómo encarar la elección de 2019. Hay un sector, amplio, que pide apostar a la unidad con el PJ.



Como contó Clarin, el diputado bonaerense Jorge D'Onofrio mocionará en ese sentido: para "mandatar" a Massa a iniciar gestiones con el peronismo en busca de un acuerdo de unidad en los "mejores términos".



En el Patria , uno de los tres lugares que usa Fernández (los otros son el departamento en Puerto Madero y sus oficinas sobre avenida Callao) no se muestran nerviosos por los movimientos de Massa.



Los campañólogos del peronismo K hacen matemática electoral sobre los votos "renovadores". Dicen, por un lado, que lo que Massa "tiene" no migraría totalmente a la fórmula Fernández-Fernández en caso de un acuerdo.



Y por el otro que frente a la polarización, el votante de Massa a la hora de optar -no elegir- tendrá de un lado a Macri -y la crisis económica- y del otro a Alberto Fernández, por lo que al final el votante más proclive al PJ irá, en la general o un balotaje, a los Fernández.