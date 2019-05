Robaron tres meteoritos en Chaco y lo venden por internet

Martes, 28 de mayo de 2019

Los ladrones redujeron a la guardaparques y se llevaron las piezas, dos de 25 kilos y otra de 18. En el mercado negro, el gramo de una pieza puede costar 200 dólares.





Tres meteoritos fueron robados el pasado domingo del parque temático Campo de Cielo, ubicado en Chaco, en la cual hace aproximadamente 4.000 años​ impactó una lluvia de meteoritos.



El asalto ocurrió cerca de la medianoche y, según cuenta la guardaparques, los ladrones entraron cuando ella estaba por irse a dormir. Eran tres ladrones encapuchados, todos con ropa oscura color negro y con armas. La hicieron tirar al piso, le colocaron un precinto en las manos, con una soga le ataron los pies y la encerraron en una habitación diciendo que no salga de ahí con amenazas.



Pasados algunos minutos, la mujer logró cortar precinto y salir por una ventana donde se dirigió hasta la casa vecina distante unos 1.500 metros del lugar.



A las 1:15 la Policía de Gancedo recibió un llamado de la línea 101 de parte de Zulma Korovaichuk, hija del intendente de esta localidad, quien informó que recibió un llamado telefónico desde Campo del Cielo, a 15 km de distancia, de parte de una vecina del parque. Ésta informó que a su casa llegó la cuidadora del parque “en estado de shock y muy asustada”, y contó lo ocurrido.



Luego del robo, personal de la Municipalidad constató que faltaban los meteoritos, una motocicleta (que después fue encontrada en el portón de acceso), un teléfono celular y las llaves de la vivienda. También se halló roto el vallado que hace de perímetro en la rampa que baja hacia el subsuelo, donde se encontraba una silla de madera y un hacha. No hubo signos violencia en la puerta de acceso al Museo.



En declaraciones al diario Chaco Día por Día, el intendente de Gancedo, Alberto Korovaichuk, dijo: “Nunca pasó esto. Lo que pasa es que nosotros siempre reclamamos que tenemos en el parque valores científicos muy altos y pedimos que la provincia invierta en comunicación y conexión”.



Además, el jefe comunal indicó que la puerta de acceso al museo de Campo del Cielo es muy fácil de abrir y es por eso que desde hace tiempo también se reclama mayor seguridad en el lugar. Si bien indicó que no tiene sospechas respecto de quienes habrían realizado el atraco, aseguró que es muy probable que sean personas que hace tiempo vigilaban el lugar.