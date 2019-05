UTA irá al paro mañana y advierte que la situación podría empeorar Martes, 28 de mayo de 2019 El titular del sindicato en Corrientes, Rubén Suárez, confirmó la adhesión a la medida prevista para este miércoles en todo el país. En cuanto a lo local, el referente dijo que si no acuerdan con los empresarios, “paralizarán el servicio” a partir del 10 de junio.



Al finalizar una nueva reunión en la Subsecretaría de Trabajo ayer, en el ámbito de una instancia de conciliación obligatoria, el titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Corrientes, Rubén Suárez, confirmó que mañana no habrá servicio de colectivos en ninguna modalidad, por la adhesión del sindicato a la medida convocada a nivel nacional por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT). En paralelo, sobre la problemática local del sector, el sindicalista dijo que si no hay solución ante el reclamo salarial, a partir del 10 de junio podrían paralizar el servicio por tiempo indeterminado.

Suárez dijo que aguardarán hasta el cuarto día hábil de junio para definir nuevas medidas. Es decir, de no percibir la escala nacional para esa fecha, irán al paro total desde el lunes 10 de junio.

En comunicación con radio Sudamericana, el titular de la UTA confirmó: “Todavía no llegamos a un acuerdo y es lamentable porque venimos esperando bastante tiempo y es por eso que hemos sido firmes en nuestra convicción y si para el cuarto día hábil de junio no tenemos la escala salarial del convenio y el reconocimiento de deuda que estamos exigiendo para cada trabajador, lamentablemente el 10 de junio vamos a paralizar el servicio hasta que podamos regularizar los salarios de todos los compañeros”.

En cuanto al paro de mañana, Suárez explicó: “El 29 hay un paro general convocado por la CGT a nivel nacional, al cual el consejo directivo de la UTA adhirió y nosotros nos sumamos en todas la modalidades: corta, media y larga distancia”. “Esperamos que la gente tome sus precauciones”, agregó.

En lo que se refiere al nivel local, dijo: “Ratificamos nuestra convicción de cobrar el salario conforme a la escala nacional vigente a partir del primero de enero de 2019, que, pese a que llegaremos a junio, todavía no pudimos cobrarla. Si lamentablemente para el cuarto día hábil del mes que viene no tenemos los salarios de forma correcta, el 10 vamos a comenzar un plan de lucha hasta tanto podamos recuperar los salarios de los compañeros”.

Suarez apuntó contra el empresariado. “Siempre ponen excusas y nosotros entendemos que los empresarios están contando con los recursos suficientes. No nos queda otra alternativa que ir al paro, hasta tanto nos paguen lo que corresponda”.

Para contextualizar, son dos medidas distintas: en el ámbito nacional está previsto un paro mañana por un reclamo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, mientras que en lo local, el motivo del paro que podría empezar a partir del 10 de junio, es otro. En este ámbito, el sector atraviesa un conflicto por reclamos salariales, por el que ya hubo medidas similares en Corrientes poco tiempo atrás. A comienzos de mayo, la UTA había inscripto un paro por 48 horas para el 8 y 9, pero la medida quedó en suspenso por la conciliación obligatoria que dictó oportunamente la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia.

La conciliación propicia un ámbito para que ambas partes –empresarios y representantes de trabajadores– lleguen a un acuerdo. Este ámbito tiene una duración de 15 días, con la posibilidad de que se prorrogue a 20.

En Corrientes, los trabajadores reclaman el pago de un monto producto de la última paritaria del sector, en noviembre del año pasado, que, según ellos, es adeudado por las empresas. El monto que reclaman es en promedio de 5.000 pesos, dependiendo de la antigüedad de cada chofer. Es por esta razón que, para el 8 y 9 pasados, la UTA había inscripto la medida, que no se concretó. Pero este reclamo local, que aún no se solucionó, sigue siendo un problema que podría desencadenar un “paro por tiempo indeterminado” en el servicio de transporte, tal cual lo advirtieron los choferes ya en la última asamblea del sindicato, el 7 de mayo por la noche, que nuevamente fue ratificada ayer por Suárez.