La convención de la UCR ratificó su pertenencia a Cambiemos Martes, 28 de mayo de 2019 Fue durante la convención nacional del partido que se llevó a cabo en Parque Norte. "No es derrotado la inflación y ha aumentado la deuda externa", cuestionó Alfredo Cornejo, presidente del partido





A través de un documento crítico al Gobierno, la UCR, principal socio del PRO en Cambiemos, cuestionó al presidente Mauricio Macri y aseguró que la única manera de ganar las elecciones es sumar a nuevos aliados para derrotar a Cristina Kirchner.



El documento radical refleja el discurso pronunciado por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, al cierre de las deliberaciones. En ese discurso, el titular de la UCR cuestionó al gobierno nacional e hizo un llamado "a crear una nueva coalición" que garantice el triunfo electoral y la resolución de los "objetivos no cumplidos".



"No hemos logrado, y aquí está la autocrítica y la crítica, bajar la pobreza, se ha endeudado el país y no tenemos el resultado económico que necesita el pueblo", sostuvo Cornejo en su encendido mensaje.



El titular de la Unión Cívica Radical exigió al gobierno una real coparticipación del poder y cuestionó a Macri por privilegiar al PRO en la toma de decisiones políticas clave. Cornejo precisó que no se necesita que el radicalismo participe en la elaboración de un decreto, sino en la discusión profunda sobre la agenda institucional de la Casa Rosada.





Cornejo rescató el funcionamiento de las coaliciones que gobernaron en Uruguay y Chile, y en este sentido propuso que Cambiemos se parezca a estos dispositivos políticos que lideraron profundas reformas sociales lideradas por José Mujica y Ricardo Lagos.