Lázaro Báez insinúa en una escucha que era testaferro de Néstor Kirchner

Lunes, 27 de mayo de 2019

El empresario está preso y fue grabado hablando por teléfono con una de sus abogadas. Allí, dijo que todo lo que tuvo era de “una sola persona que está arriba” que se lo dio “para que lo administre”.





Entre las escuchas legales que grabaron las conversaciones de los presos de la cárcel de Ezeiza, se detectó una conversación que puede modificar la situación procesal de la senadora nacional y precandidata a vicepresidenta Cristina Kirchner. Se trata de un diálogo que tiene uno de los detenidos más célebres de ese complejo penitenciario: el ex constructor de obra pública, Lázaro Báez, detenido con prisión preventiva en un caso de lavado de dinero, y procesado además en el juicio oral por corrupción en el que se investigan posibles desmanejos en contratos de infraestructura estatal que lo beneficiaron, un proceso en el que la ex presidenta es la principal acusada.







En diálogo con una de sus abogadas, Elizabeth Gazaro, Báez, sospechado desde hace dieciséis años de ser el testaferro de los Kirchner, admite que “todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba y me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar quizás en la forma adecuada que él quiso que lo administrara”, confiesa el empresario.



En ese mismo diálogo, revelado en el programa Informe Central de TN, Báez agrega: “Y cometí errores que cometí y quizás por eso estoy donde estoy. Para tener un acto de reflexión. Y veremos si él me da una oportunidad distinta para no cometer los mismos errores”.



Fuentes judiciales le aseguraron a Clarín que esta escucha será tomada como prueba por las autoridades que investigan tanto el caso de La Ruta del Dinero K como otra causa que se conformó por lavado de dinero en relación en la enorme cantidad de bienes que se le detectaron al clan Báez.



Esta “confesión” de Báez podría generar entonces que se levante la falta de mérito que beneficiaba a Cristina en esas investigaciones. Si se confirma judicialmente que Báez admite lo que explicítamente dice -“Todo lo que tuve es de una sola persona”- entonces esa pesquisa, como muchas otras causas que se tramitan en contra ex presidenta, podrían obtener la prueba que vincula de modo definitivo al patrimonio de magnate que manejó Báez hasta que fue preso por orden del fiscal Guillermo Marijuán y el juez Sebastián Casanello.



Esta conversación había pasado desapercibida para los investigadores que estudian qué fue lo que se habló en Ezeiza durante dos años. Esas escuchas se iniciaron por orden de un juzgado de Lomas de Zamora en un caso de narcotráfico.



Las intervenciones telefónicas están ahora en un expediente que investiga el rol del falso abogado Marcelo D’Alessio y sus vinculaciones el posible “armado” de la denuncia en contra del fiscal Carlos Stornelli que presentó en el juzgado de Dolores al mando de Alejo Ramos Padilla.



La “confesión” de Báez podría ser utilizada también en el juicio de Vialidad Nacional en el que Cristina está acusada de haber sido jefa de una asociación ilícita que usó al EStado para enriquecer de modo ilícito a Báez.