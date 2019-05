Revelan los audios de los presos y ex funcionarios K que buscan voltear la causa de los cuadernos Lunes, 27 de mayo de 2019 Eduardo Valdés, operador de Cristina Kirchner, se adjudica las maniobras en conversaciones con el detenido ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi. Las escuchas muestran cómo armaron la denuncia contra el fiscal Stornelli en el juzgado de Ramos Padilla.





Una serie de escuchas emitidas por Periodismo Para Todos revela que ex funcionarios K siguieron desde la cárcel el paso a paso de la denuncia por extorsión contra Carlos Stornelli —fiscal de la causa de los cuadernos de las coimas—, antes de que esta se presentara en el juzgado de Dolores de Alejo Ramos Padilla. La denominaron "Operación Puf".



Entre quienes conversaban están Roberto Baratta, exmano derecha del exministro de Planificación, Julio De Vido; el exembajador ante el Vaticano y operador de Cristina, Eduardo Valdés; el exsecretario de Transporte preso por la Tragedia de Once, Juan Pablo Schiavi; y quien sería, según la denuncia de Elisa Carrió, el exfuncionario kirchnerista Carlos Zelkovicz. También aparece Claudio "Mono" Minnicelli, cuñado de De Vido.



Los audios muestran cómo armaron la denuncia contra el fiscal Stornelli para intentar sacarlo de la causa de las coimas que compromete a la ex Presidenta. Con el mismo objetivo, buscaron involucrar al juez Claudio Bonadio.



Las escuchas, según La Cornisa de Luis Majul (programa que un rato antes difundió las transcripciones) "fueron obtenidas de manera legal por la intervención de los teléfonos en los establecimientos penitenciarios de Ezeiza y Marcos Paz". La intervención fue ordenada en el marco de una causa contra el presunto narcotraficante Mario Segovia.



Los diálogos reflejan los momentos previos (desde el 19 de enero) a la presentación de la denuncia que investiga la extorsión por parte del falso abogado Marcelo D'Alessio al empresario y denunciante Pedro Etchebest. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, lleva adelante la causa.



Stornelli está acusado por sus vínculos con D'Alessio y además se lo investiga por otros hechos vinculados a presunto espionaje ilegal. El fiscal del caso de los cuadernos está imputado. Ramos Padilla ya pidió su remoción y el desafuero, luego de que el fiscal faltara a cuatro citaciones a indagatoria. La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó la semana pasada el estado de rebeldía.



Las escuchas —que comienzan antes de la denuncia en Dolores y que continúan luego de ejecutada— hacen referencia por ejemplo al Instituto ("Instituto Patria"), "25 de mayo" (supuestamente la dirección de la ex Side) y a la "Señora" (en presunto alusión a Cristina Kirchner).



Entre los diálogos se dice que "me llegó el rumor de que hay una bomba dando vueltas", "Dolores se está moviendo", que "Ramos Padilla agarró viaje" y que "Hay una competencia terrible por qué tipo de medio agarra la mejor 'Informeta'".



"Operación Puf"



El viernes 18 de enero hablan Eduardo Valdés (embajador ante el Vaticano en el gobierno de Cristina) y Juan Pablo Schiavi (ex secretario de Transporte de la Nación), días después de la detención del exsecretario privado de Cristina Kirchner, Isidro Bounine.



Bounine era el único ex secretario de la ex presidenta que hasta el momento no había sido salpicado en la causa que investiga la recaudación de fondos ilegales por parte de ex funcionarios del gobierno kirchnerista.



—¿Está movido el ambiente? —pregunta Schiavi.



—Va a haber novedades, quedate tranquilo. "Operativo Puf... Bonadio, Stornelli, Puf..." —le replica Valdés.



—Estamos preocupados por lo de Isidro, no sabemos si lo llevan a Ezeiza —responde Schiavi.



El juez Ramos Padilla pidió la remoción y el desafuero del fiscal Stornelli, y el procurador le inició un sumario



"Los que te cagaron a vos, Juan Pablo"

Horas después, Valdés le responde a Schiavi ante la pregunta de cómo estaba el "quilombo".



—Puf es puf. Puf es puf el otro domingo... Vivoresky. No este domingo, el otro. ¡Puf, pero Puf Puf. Stornelli se va a la concha de su madre con el 'otro'". Los que te cagaron a vos, Juan Pablo... Primera instancia. Fue un muy buen trabajo... Sumado a los cacerolazos de los viernes, jaque mate".



​Vivoresky sería el periodismo Horacio Verbitsky quien publicó la crónica sobre la denuncia en su espacio Cohete a la Luna, la cual comenzaba así: "Invocando amistad con el fiscal Carlos Stornelli, Marcelo D’Alessio le pidió 500.000 dólares al productor agropecuario Pedro Etchebest, a cambio de que no se investigara su presunta participación en delitos mencionada por el arrepentido ex presidente de la ONCA, Juan Manuel Campillo".





El jueves 24 de enero de 2019 se comunican Baratta con —según la denuncia de Carrió—Zelkovicz, donde se dice que "Dolores se está moviendo".



"Me vi con una persona que conoce al Negro Hortel. Las noticias será la próxima semana. Si que lo que hablamos el otro día se aceleró últimamente", habla Baratta. Víctor 'El Negro' Hortel es uno de los abogados de Lázaro Báez.



Zelkovicz le contesta: "Sí, Dolores se está moviendo mucho en estos tiempos... Quiere mover y activar todo... Escuché lo de la esposa del fallecido, se quiere arrepentir", en alusión a Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz.



La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó la rebeldía del fiscal Carlos Stornelli pero le permitió acceder a la causa



"Agarraron viaje"

Dos días antes del inicio de la causa de Dolores, el sábado 26 de enero, se produce otra diálogo entre Baratta y Zelkovicz donde este último le dice: "Hay una competencia terrible por qué tipo de medio agarra la mejor 'Informeta' que anda dado vueltas".



Zelkovicz también habla de que irá a "25 de mayo" , en referencia a la calle donde se ubica la ex Side (a metros de la Casa Rosada) y que luego pasará por el Instituto Patria.



Una semana después del comienzo de la causa, el lunes 4 de febrero, Zelkovicz le dice ahora a Baratta: "Ramos Padilla agarró viaje. En Dolores agarraron viaje".