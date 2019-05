Asistieron a familias afectadas y hay alerta por más precipitaciones

Lunes, 27 de mayo de 2019

San Luis del Palmar e Itatí siguen siendo puntos críticos tras los registros de los últimos días. En la primera localidad se entregaron módulos de alimentos y colchones. El Servicio Meteorológico anticipa otra semana de lluvias.









Las precipitaciones del último fin de semana causaron serios problemas en el interior de la provincia. San Luis del Palmar e Itatí fueron los puntos más afectados ante un registro de lluvias que superó ampliamente las marcas de los últimos años y dejó una vasta zona rural y urbana con problemas por la acumulación de agua.

Ante la situación, el área de Desarrollo Social de la Provincia instrumentó un operativo de asistencia en San Luis del Palmar, donde, a la fecha, son 12 las familias que debieron dejar sus hogares ante el avance del agua. Según indicaron desde el área, en la oportunidad se realizó la entrega de recursos a familias evacuadas. Fue un total de 32 personas, entre niños y adultos, las que fueron ubicadas en el salón de usos múltiples municipal.

Se envió un equipo técnico y recursos varios como ser colchones, frazadas, pañales, módulos alimentarios y zapatillas para las familias evacuadas. Se trabajó articuladamente con Roxana Encinas, el jefe de Bomberos, David Rodríguez, y la Intendencia.



Alerta permanente

En San Luis del Palmar las lluvias del último viernes trajeron serios inconvenientes que derivaron incluso en la evacuación de una docena de familias, pero además obligaron a la comuna local a emitir una “alerta permanente” debido al nivel del Riachuelo.

Tras el fenómeno de la última semana, el jefe comunal sanluiseño, Richard Valenzuela, había indicado que “el río tuvo un repunte y el último registro indica que el cauce se encuentra a 3,70 metros, lo que afecta a familias que residen cerca del Riachuelo”.

La situación en principio está controlada, pero según explicaron, el Riachuelo aún no recibió el caudal más importante de agua que bajará desde la zona rural de Itatí.

“Hoy estamos rogando que no vuelva a llover. San Luis aún no recibió el caudal más importante desde Itatí, y si hay un nuevo registro de 40 o 50 milímetros la situación va a ser muy delicada” explicó el concejal sanluiseño Elías Valenzuela. Sostuvo que se implementó desde el Municipio y Defensa Civil de la localidad una “guardia permanente” ante esta situación.

“El punto más afectado hoy en San Luis es el barrio Inmaculada. Son 12 familias las que recibieron asistencia en el lugar y están instaladas en el SUM local; nuevas precipitaciones o el aumento considerable del Riachuelo dejará afectado el barrio San Cayetano, y en ese punto hay 198 familias que están en situación de riesgo ante el avance del agua”, sostuvo Valenzuela.

El funcionario volvió a remarcar lo crítico de la situación en el pueblo, pero reiteró la implementación de una guardia permanente ante una contingencia mayor.

“Estamos en el alerta, de darse un nuevo registro de lluvias importante se pondrán en funcionamiento en forma inmediata, esperemos que el Riachuelo se sostenga en niveles dentro de lo normal”, dijo el concejal.



Pronóstico desalentador

La merma de las lluvias entre el último viernes y ayer trajo cierta tranquilidad en las zonas afectadas, pero de igual forma el alerta persiste ante el pronóstico poco alentador para esta semana que se inicia. Según indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones volverán a registrarse en la provincia desde esta jornada y durante los próximos cuatro días, con lluvias que variarán en intensidad, e incluso la posibilidad de tormentas fuertes.

En la localidad de Itatí, la situación es similar, y aún hay puntos muy comprometidos por el agua acumulada como los parajes La Palmira y Guayú.