El proyecto de aborto legal se presenta por octava vez

Lunes, 27 de mayo de 2019

Habrá actividades para apoyar la iniciativa en más de cien ciudades de la Argentina y el mundo. Es tras el rechazo que recibió el proyecto en el Senado en 2018.





Este martes será la octava vez. El proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo llegará a la mesa de entradas del Congreso Nacional por octava vez desde 2007, año en que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito impulsó su debate legislativo por primera vez.





Según confirmaron fuentes legislativas a Clarín, hasta este domingo el proyecto ya había sido firmado por algo más de cincuenta diputadas y diputados de todos los bloques legislativos. El año pasado el proyecto presentado por la Campaña Nacional y modificado durante su paso por un plenario de cuatro comisiones obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados pero fue frenado en el Senado, donde la votación resultó negativa. Muchos de los legisladores que sirvieron de referentes de la lucha por el derecho al aborto durante ese debate ya refrendaron esta nueva presentación. Entre ellos se cuentan Brenda Austin, Victoria Donda, Romina Del Pla, Silvia Lospennato, Mónica Macha, Cecilia Moreau, Daniel Lipovetzky y Nicolás del Caño.





Pero el apoyo a esta nueva presentación del proyecto de ley se hará sentir sobre todo en la calle, a través de actividades en más de cien ciudades de Argentina y el mundo. En Buenos Aires, el epicentro de las manifestaciones de este martes será la Plaza de los Dos Congresos. La convocatoria es a las 15.30 y a las 17.30 se espera una conferencia de prensa justo después de que el texto del proyecto entre al Anexo C del Congreso Nacional. La conferencia podrá verse en pantallas instaladas en la plaza y será transmitida en vivo a través de Internet.



También a las 17.30 está convocado un "pañuelazo federal y mundial". El pañuelo verde que representa la lucha por el derecho al aborto será protagonista en Córdoba, Mar del Plata, San Luis, San Miguel de Tucumán, Tandil, La Rioja, Concordia y Lago Puelo, entre decenas de ciudades argentinas. El alcance previsto es internacional: también hay "pañuelazos" convocados en Madrid, Berlín, San Francisco, Toulouse, Estocolmo, Copenhague y Guanajuato.



La fecha en la que el proyecto ingresará una vez más al Palacio Legislativo -y todas las acciones que habrá alrededor del ingreso formal- no es aleatoria: el martes es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Ese impulso que se hará sentir este martes en la calle ya tiene resonancia en redes sociales: el colectivo Actrices Argentinas difundió un video en el que Thelma Fardin, Dolores Fonzi, Lali Espósito y Muriel Santa Ana apoyan el reclamo por el derecho a abortar.





El proyecto de ley que se presentará contempla el derecho "a decidir voluntariamente" y acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, y luego mantiene los causales de despenalización ya contemplados en el Código Penal desde 1921 -que el embarazo sea producto de una violación o que corra riesgo la salud de la persona gestante-. Su nuevo ingreso al Congreso, no obstante, ocurre en el contexto en el que en determinados casos ese derecho estipulado hace casi cien años no está garantizado: la Justicia rionegrina, por ejemplo, acaba de condenar a un ginecólogo que en 2017 impidió un aborto legal a una joven que había sido violada.



La falta de garantías para ese derecho consagrado en el Código Penal es parte del contexto. Otro dato lo brindó Adolfo Rubinstein, entonces ministro de Salud de la Nación, durante su presentación ante el plenario de senadores que debatían el proyecto de ley en 2018: según estimó, en Argentina hay 354.000 abortos clandestinos por año.