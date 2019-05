Peleó a motochorros al notar que usaban un arma de juguete

Domingo, 26 de mayo de 2019

La víctima de ladrones fue un hombre amenazado en una plaza. Cuando terminaban de robarle la billetera advirtió que le mostraban una pistola de plástico. Cruzaron golpes.







Un hom­bre asal­ta­do en una pla­za del ba­rrio Hi­pó­dro­mo de la ca­pi­tal pro­vin­cial en­fren­tó a gol­pes a mo­to­cho­rros, cuan­do no­tó que el ar­ma con la cual lo in­ti­mi­da­ban era de ju­gue­te.

A pe­sar de la re­sis­ten­cia de su víc­ti­ma, los mal­vi­vien­tes lo­gra­ron es­ca­par con una bi­lle­te­ra con­te­nien­do di­ne­ro, tar­je­tas y do­cu­men­ta­cio­nes va­rias.

De acuer­do a la de­nun­cia an­te la Po­li­cí­a, el atra­co se pro­du­jo el vier­nes al ano­che­cer en el pa­seo pú­bli­co, si­tua­da jun­to al pre­dio del Ex Hi­pó­dro­mo.

El dam­ni­fi­ca­do es­ta­ba sen­ta­do en uno de los ban­cos al mo­men­to de sen­tir so­bre su es­pal­da el ca­ño de una pis­to­la. Pa­so se­gui­do co­men­za­ron a de­cir­le que ba­je la mi­ra­da.

De acuer­do a la víc­ti­ma, los asal­tan­tes te­ní­an cas­cos co­lo­ca­dos a la ca­be­za, quie­nes ha­bí­an des­cen­di­do de una mo­to es­ta­cio­na­da a al­gu­nos me­tros.

Mien­tras le exi­gí­an la en­tre­ga de la bi­lle­te­ra y otros ele­men­tos de va­lor, el dam­ni­fi­ca­do al­can­zó a no­tar que el ar­ma que em­pu­ña­ba uno de los la­dro­nes no era ver­da­de­ra, si­no una ré­pli­ca.

An­te esa si­tua­ción de­ci­dió en­fren­tar­los. Co­men­zó a lan­zar gol­pes y se pro­du­jo una pe­le­a, en me­dio de la cual pu­so en fu­ga a los mo­to­cho­rros. Sin em­bar­go, no evi­tó la sus­trac­ción.





Amenazó a un policía con una pistola falsa y quedó arrestado



En la ciu­dad de Re­sis­ten­cia, un hom­bre fue de­te­ni­do ayer por apun­tar con la ré­pli­ca de un ar­ma de fue­go a un agen­te po­li­cial. Al­go aún más in­só­li­to, es que el “a­vi­va­do” lo hi­zo en el mar­co de los fes­te­jos por la Re­vo­lu­ción de Ma­yo, even­to en el que ob­via­men­te ha­bía un gran des­plie­gue po­li­cial, por lo que fue atra­pa­do en muy po­co tiem­po.

Se­gún in­for­mó la Po­li­cía cha­que­ña, por Edi­son y ca­lle 15 una traf­fic po­li­cial se en­con­tra­ba es­ta­cio­na­da al­re­de­dor de las 18 cuan­do es­ta­ban fi­na­li­zan­do los ac­tos por el 25 de Ma­yo.

Un gru­po de efec­ti­vos, es­ta­ban abor­dan­do el ve­hí­cu­lo, cuan­do re­pen­ti­na­men­te una mo­to­ci­cle­ta pa­só a to­da ve­lo­ci­dad, y el con­duc­tor apun­tó con el ar­ma al úl­ti­mo efec­ti­vo que es­ta­ba abor­dan­do el ro­da­do.



Ope­ra­ti­vo ce­rro­jo

El uni­for­ma­do aler­tó de la si­tua­ción a sus pa­res por lo que se ini­ció un ope­ra­ti­vo ce­rro­jo, que fi­na­li­zó cuan­do el mo­to­ci­clis­ta fue in­ter­cep­ta­do por ca­lle 14 y Fa­vio Ca­ce­res.

Lue­go de ser re­du­ci­do, le re­a­li­za­ron el pal­pa­do a sus ro­pas y se lo­gró en­con­trar un ar­ma de fue­go, la cual ter­mi­nó por ser una ré­pli­ca.

Es­to no evi­tó que al mo­to­ci­clis­ta, quien iba en un ve­hí­cu­lo ti­po cross mar­ca Ya­ma­ha XTZ de 250 ci­lin­dra­das, se le ini­cie la cau­sa co­rres­pon­dien­te.

No so­lo eso, si­no que ade­más fue con­fis­ca­da la mo­to­ci­cle­ta del su­je­to jun­to a la ré­pli­ca.

Si bien des­de la Po­li­cía se pre­fi­rió no de­ta­llar la iden­ti­dad del su­je­to, se in­di­có que se tra­ta de una per­so­na de 21 años.