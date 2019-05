Valencia le gano la Copa del Rey al Barcelona Domingo, 26 de mayo de 2019 El equipo catalán perdió 2 a 1 en la final de la Copa del Rey y no pudo conseguir el doblete. Era un premio consuelo luego de la catástrofe de Anfield.

Valencia ganó su octava Copa del Rey para festejar a lo grande su centenario, venciendo 2-1 al Barcelona, vigente cuádruple campeón, que se quedó sin el doblete Liga-Copa, tras su dolorosa eliminación en la Liga de Campeones.



El francés Kevin Gameiro aprovechó un pase de José Luis Gayá para abrir el marcador (22), Rodrigo Moreno hizo el 2-0 (33) y Leo Messi recortó distancias (73), pero sin poder evitar que el trofeo fuera a las manos del Valencia, once años después de que lo levantara por última vez.



Valencia sorprendió a un Barcelona, que no pudo ganar su quinta Copa consecutiva, un récord que nadie ha conseguido hasta ahora en los 117 años de historia del trofeo.



Eliminado de forma dolorosa en semifinales de la Champions, esta derrota viene a echar sal a una herida que los azulgranas querían cerrar levantando su 31ª Copa del Rey para acabar el año con un doblete Liga-Copa, que se desvaneció sobre el césped del Benito Villamarín de Sevilla.



La derrota supone también un duro golpe para el técnico azulgrana, Ernesto Valverde, continuamente preguntado en las últimas semanas por su continuidad y que el viernes recibía el apoyo público de Messi, aunque este sábado no encontró el camino de la victoria.