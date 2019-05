Ramos Padilla pidió la remoción y el desafuero del fiscal Stornelli Viernes, 24 de mayo de 2019 Es por no presentarse a declarar en indagatoria por una supuesta extorsión a un empresario de la causa de los cuadernos.

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, requirió a la Procuración General de la Nación que active el procedimiento para lograr la remoción y el desafuero del fiscal Carlos Stornelli, a quien convocó a una quinta declaración indagatoria para el próximo viernes 31 de mayo en una causa por espionaje ilegal.



"Ramos Padilla resolvió requerir al señor Procurador General Interino, doctor Eduardo Casal, que -para el caso de que así no lo hubiera decidido- urja el procedimiento para lograr la remoción y/o desafuero del Fiscal Federal Carlos Stornelli", dice la resolución.





Stornelli faltó a cuatro citaciones a indagatoria en la investigación sobre supuesto espionaje ilegal y extorsión en causas judiciales por las que está detenido con prisión preventiva el falso abogado Marcelo D'Alessio.



El fiscal del caso de los cuadernos está imputado en la causa a raíz de un presunto intento de extorsión por parte de D'Alessio al denunciante empresario Pedro Etchebest a cambio de no involucrarlo en esa investigación.



Stornelli quedó acusado por sus vínculos con D'Alessio y además se lo investiga por otros supuestos hechos vinculados a presunto espionaje ilegal.





Ramos Padilla le fijó nueva fecha de audiencia para el viernes 31 de mayo a las 10 en el juzgado de Dolores y, en caso de presentarse la declaración de Stornelli, será "llevada a cabo mediante el sistema de grabación audiovisual" del juzgado.



Si el fiscal se presenta a esta quinta citación después de faltar a las cuatro anteriores cesaría la situación de rebeldía que le dictó Ramos Padilla y que ya confirmó la Cámara Federal de Mar del Plata.



Stornelli no puede ser detenido ni llevado por la fuerza pública a declarar porque tiene fueros como fiscal.



El Procurador General Interino Eduardo Casal, jefe de todos los fiscales, ordenó ya abrir un sumario para establecer si el fiscal incurrió en irregularidades pero ahora el juez -por orden del Tribunal de Apelaciones marplatense- le pidió que active el juicio político.



Para ello el organismo deberá impulsar "la apertura de la instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, a los efectos de lograr la comparecencia en este proceso del fiscal contumaz".



Además el juez solicitó al Procurador que le envíe en un plazo de 72 horas "copias íntegras de lo actuado hasta el momento en el expediente" abierto a Stornelli por esta situación.



